慈幼工商57周年慶　頒發傑出校友成就獎予3位獲獎人

▲天主教慈幼工商於建校57周年慶，陳素貞校長特頒發2021年傑出校友成就獎予3位獲獎人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

天主教慈幼工商於建校57周年慶，頒發2021年傑出校友成就獎予3位獲獎人，包括前台南市消防局局長吳明芳、台南市遊覽車客運商業同業公會理事長蘇滄州、前市政府教育局督學黃光明。

頒獎典禮在充滿溫馨、歡樂的禮堂進行，傑出校友與當時任教的老師們歡喜敘舊，時光彷彿回到在校時期。慈幼校長陳素貞，逐一介紹與頒予紀念獎牌，得獎者亦分別述說著與學校之間的回憶，現場不時傳出笑語，會場氣氛備感融洽。

陳素貞校長致詞表示，自面臨少子化開始，慈幼工商仍一本初衷站在教育第一線，反而以更用心、更完善的教導與照顧，對待每一位孩子，期許在校3年，不只德智體群美五育並進，更延續鮑思高慈幼精神，讓每一位孩子在愛與呵護中成長，任重而道遠的使命，是我輩的責無旁貸。

2021年全球仍面臨著疫情嚴酷挑戰，慈幼工商也邁進建校57周年，我們從不認為教育只是一份工作，在秉持著鮑思高精神的同時，我們每位師長，身上更有著傳承慈幼的重責大任，在繼往開來的歷史洪流裡，我們的堅持，正是讓這個世界，多一份溫暖、多一份力量的所在。最後也勉勵在校每一位學生，期待畢業後，致力於自己工作崗位，期許有天也能夠回到學校，接受學弟妹們的祝賀。

慈幼初中第一屆吳明芳，是台南市消防局首位局長，1967年畢業後，繼續朝向更高學府修業，後畢業於中央警官學校正科四十期消防系，便專注一志投入消防工作，長達30年。任命期間，有鑑於義消人數不足，故著手進行組織規模之擴建，至退休日止，組織規模已擴編至2千餘人之數，其中更有建構義消同步系統，大大縮減事件處理時間。並在其任內定期舉辦消防競技比賽，使隊員們時時保持戰力，其眼光之遠、思慮之廣，皆足當後來者之楷模。

慈幼初中第三屆黃光明，終身奉獻教育。1969年畢業後，持續往更高學府進修，一路南工電工、高雄工專，後轉彰師輔導系，再攻高師教研所、彰師特教博士，一路走來皆是國內首屈一指的教育名校，最終奉獻所長於教育現場。除擔任過南科實驗中學籌備校長及南女校長之外，也經歷過南縣市教育局股長以及督學等職，資歷非常完整。

慈幼高工第十三屆蘇滄洲，畢業於1984年，終身奉獻於交通運輸業，並在縣市合併後，擔任大台南遊覽車客運商業同業公會首屆理事長，整合了台南市遊覽車公會，凝聚了更大的力量，為台南市民提供更好的服務，值得表揚的是，蘇會長嘉惠學弟妹，除負責本校校車之外，更對中低收入學弟妹，提供長期減免優待，這精神恰如 鮑思高神父曾說過的一段話：「我們是為貧苦和無依無靠的青少年工作而去的」，慈幼人當之無愧。於此同時蘇會長亦是慈幼工商校友會創會會長。

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