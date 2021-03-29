長榮大學邁向頂尖　國際商學院促進協會認證校友力挺英文會議

▲長榮大學爭取管理學院AACSB認證，舉行認證英文面談會議，博士班畢業校友王正坤醫師，特帶領出席校友們與歐美教授進行面談。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長榮大學爭取管理學院AACSB認證，在李泳龍校長、管理學院林傑毓院長與AACSB認證辦公室執行長曾妍娟副教授領導之下，快速進入認證程序，於3月29日舉行AACSB認證英文面談會議，面試內容包含教學內容、學術與實際應用、與產業界的連結、畢業校友表現、學校現況與未來發展。

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博士班畢業校友王正坤醫師，特帶領出席校友們與歐美教授進行面談，展現全體校友對於長榮大學的支持，要讓長榮大學的世界排名繼續往前邁進，在世界發光發熱。

國際商學院促進協會（AACSB），是一個於1916年在美國創建、針對世界各管理學學院認證的非政府組織，任務是推動全球管理教育品質的認證，該機構現有超過1500個會員，遍布於世界90餘個國家，在全球商管學院中，只有5％能通過AACSB認證。

因為新冠肺炎COVID-19影響，國際商學院促進協會（AACSB）同意優質的大學，可以採用視訊會議面談，來取代實際到校面談。而長榮大學的資料評比為優質大學，可以採用視訊。在視訊會議當中，由歐美教授以英文提問，與會者以英文回答。

面試長榮大學校長、院長、教授、學生與校友的題目很多，包含教學、學術研究、產學、學生發展、企業連結、大學社會責任、學校未來發展等議題。長榮大學李泳龍校長報告治校理念，長榮大學不斷與世界各國大學合作接軌，提高英文教學課程比例，加強企業連結，也特別提到長榮大學的社會責任(USR)，長榮大學透過「人才培育」與「在地連結」，不斷投入社會公益活動，幫助弱勢、偏鄉與附近社區的社區營造，並且規劃未來願景是經由不斷的變革產生長榮大學的競爭力。

評估治校成效的重點之一就是校友訪談，博士班畢業校友王正坤醫師是現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團總裁，旗下有7家藝群醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司，王正坤醫師表示，長榮大學吸引學生就讀之處，就是聘請很多知名教授任職，傳授知識，並且充滿愛心照顧學生，秉持「不放棄任何一隻羊」的精神。畢業校友深深以長榮大學為榮，紛紛貢獻心力與捐贈學校，來協助學校繼續往前邁進。

還有一位很特別的女性校友是來自越南的阮河日芝，來就讀長榮大學管理學院英文授課的外籍學生企管碩士班，她說她來自越南，不會說中文，長榮大學與世界接軌，開設英語授課課程，教授們用英文授課來傳遞各種知識給每一個外籍學生，並且協助她在台灣生活，讓她覺得很感動，也覺得台灣是一個很棒的地方。她的這席話感動了歐美教授，這就是落實英文授課與國際接軌的最好見證，也打響了長榮大學的國際知名度。

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