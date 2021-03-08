中原校友研發迷你空氣淨化器　給您隨時享受好空氣

▲中原校友張中星棄高薪勇敢創業，打造台灣原創品牌LUFTQI免耗材空氣淨化器。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

有別傳統濾網型空氣清淨機體積大、耗材貴，中原大學8日表示，該校化工系校友張中星遂發想結合台灣最強的光電半導體技術，讓機器「微小化」，且透過主動「分解與破壞」過敏源和空污，取代HEPA濾網被動攔截，使用者可隨身攜帶、隨時享受好空氣，免換耗材，以USB充電，一整年電費估計只要100元。

▲稻穗進駐中原大學育成中心。（圖／中原提供）

為協助青年創業圓夢，中原大學產業加速器暨育成中心積極扶植新創企業，11度獲頒經濟部中小企業處「全國績優育成獎」。進駐企業之一稻穗公司為中原大學化工系校友張中星所創辦，打造台灣原創品牌「樂福氣 LUFTQI」免耗材空氣淨化器，曾在美、日募資平台募得上千萬元，近日將進行第三代產品募資，再次展現中原新創團隊之實力。

▲中原育成輔導的LUFTQI空氣淨化器，榮獲「台灣精品獎」肯定。（圖／中原提供）



中原大學產業加速器暨育成中心表示，稻穗公司的LUFTQI免耗材空氣淨化器從核心技術到外觀設計製造，皆為MIT台灣原創，滿足現代人對防疫及抗空污的需求，2020、2021連續兩年榮獲台灣精品獎、SNQ國家級防疫產品認證及CES國際消費性電子創新獎等國內外獎項肯定。

重量僅250g的個人空氣淨化器，使用MIT光電半導體光源及奈米光觸媒，強調能淨化人體周邊的氣體，品牌共同創辦人暨行銷總監張中星表示，稻穗第二代免耗材空氣淨化器於美國Indiegogo、日本Makuake兩大募資平台募得逾新台幣1,800萬元；在廣大使用者回饋及技術優化之下，第三代產品「LUFT Duo免耗材空氣淨化器」再進化，甲醛分解功能提升百分之百效能，有效去除異味、甲醛、黴菌、細菌、有機揮發物等過敏原，近日上架知名嘖嘖群眾募資平台，再次引起市場關注。

由學生轉換為品牌創辦人身分，張中星表示，透過母校育成中心的輔導能量，媒合許多合作商機及品牌曝光的機會，中原育成除了給予很大的助力，也是一個能與政府、國際接軌的鏈結平台，鼓勵想創業的人善用社會資源，勇敢實現夢想。

・日本狂銷1.2億條超威風！DHC護唇膏激殺133元 網：用過保證愛上