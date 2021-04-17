新冠疫苗注射器驚現「異物」！廠商急回收70萬個　南韓：安全無虞

▲南韓用於施打新冠疫苗的注射器，被發現殘有纖維狀異物。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓開放民眾接種新冠疫苗的同時，向廠商收購「最低殘量型」（LDS）注射器，以求爭取減少浪費疫苗殘液、每瓶疫苗接種人數增加1至2人，不料近日卻接獲21起通報，在注射器發現纖維狀異物，目前相關廠商已自行收回63萬個注射器，預估本周內將回收70萬個注射器。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，「最低殘量型」注射器向來是南韓政府宣傳防疫效果時的利器，不料南韓疾病管理廳今（17）日卻表示，目前委託生產的醫療器材製造商已著手回收出現問題的注射器，原本今年7月底前向Doowon Meditec（두원메디텍）收購2750萬個、向新亞洋行（신아양행）收購1250萬個，總共4000萬個最低殘量型注射器，用於新冠疫苗施打計畫上。

其中被發現殘有纖維狀異物的是Doowon Meditec生產的注射器，其交給政府的120多萬個注射器中，已經有50多萬個用於阿斯特捷利康（AZ）疫苗注射上。

不過，南韓疾病管理廳也表示，目前未接獲任何因注射器出現纖維狀異物而產生的異常反應，相關人士解釋，「因為在接種前，護理師在利用注射器抽取新冠疫苗的過程中，會（主動）去用肉眼確認是否殘有異物，因此研判沒有人接種到殘有異物的新冠疫苗，目前我們並未針對用該款注射器接種新冠疫苗的患者進行安全性調查。」

南韓食品醫藥品安全處醫療機器安全局局長權五祥（권오상）表示，「根據分析注射器纖維狀異物的結果，研判可能是廠商的人員在生產過程中，從衣物上掉落的，物體本身的危害性相當低，且也幾乎不可能混進疫苗、滲進極細微的針頭來進入到人體內。」

目前南韓已加強檢驗措施，而Doowon Meditec在回收注射器、並改善相關缺失後，將會重新向政府供給注射器。

►變態養母虐死嬰遭求處死刑 肚破腸流加踹一腳：我不討厭孩子

超夢幻「粉紅系淡香水」任選1款999元

