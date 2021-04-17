登山客失蹤！他看「1張風景照」神出座標　成功救援迷路男

▲登山客康潘（左圖左3者）不幸迷路，卻因一張風景照獲救。（圖／翻攝自Facebook／Los Angeles County Sheriff's Department）

記者吳美依／編譯

美國登山客康潘（Rene Compean）12日在洛杉磯國家森林（ANF）不慎迷路，他趁著手機沒電之前，拍下周遭景色並且傳給友人，成為搜救線索之一。業餘無線電操作員班傑明（Benjamin Kuo）看見照片，立刻發揮所長，找到可能的拍攝地點，並將座標與衛星照片提供給當局，成功協助搜救團隊尋獲落難者。

《紐約時報》報導，康潘拍攝的照片僅顯示，他坐在岩石上，雙腳懸空晃啊晃，且因關閉手機定位功能，資訊相當匱乏。當局12日傍晚6時左右接獲通報，卻苦無頭緒，只好公布相片，求助於社會大眾，13日上午竟真的收到有效資訊，下午順利尋獲失蹤者。

班傑明受訪時表示，「我有一個非常奇怪的嗜好，我喜歡看照片，並且想著這是在哪裡拍攝的」，沒想到真有一天能夠派上用場，甚至救人一命。康潘坦言自己能夠毫髮無傷、順利獲救，真的非常幸運，除了向恩人致謝以外，也承諾以後一定會開啟手機定位功能。

洛杉磯郡警長辦公室發言人吉爾伯特（John Gilbert）說明，康潘下車後步行大約5英里，卻在「陡峭、崎嶇且偏僻」區域偏離主要道路。他坦言，能夠迅速尋獲登山客真是太好了，「至少對於我們的團隊而言，至今還沒有遇過這種案例」。

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