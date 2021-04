64年首見！阿拉斯加冰川移動加速100倍　每天前進27公尺

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國阿拉斯加州「穆爾卓冰川」(Muldrow Glacier)是全世界知名冰川之一,但近期出現罕見的快速移動,從過去一天不到1英尺(約30公分),變成每日最多移動90英尺(約27公尺),幾乎是過去的100倍之多。科學家指出,這是相隔64年出現的首次快速移動,上一次發生的時間點為1956年至1957年間。

綜合紐約時報、nbc16等報導,穆爾卓冰川位在「德納利國家公園」北側,源於北美最高峰「德納利山」東側的哈珀冰川大冰瀑(Great Icefall)。依據一般情況,冰川快速移動現象只會持續數月,大多發生在偏遠地區的冰川,且通常是專家比對衛星影像等資料才知曉。

▼阿拉斯加州「穆爾卓冰川」(Muldrow Glacier)厚約457公尺、寬約2.4公里,長約62.7公里。

不過,K2航空公司飛行員克里斯帕姆(Chris Palm)早在今年3月初就發現,穆爾卓冰川出現大量新裂縫,且冰川兩側石堆也出現變化,「看起來全被撕裂」,就利用手機拍下多張照片。

這一系列照片隨即引來研究人員的注意,在比對照片及衛星數據之後,證實穆爾卓冰川移動速度出現極大變化,自過往的每日不到1英尺(約30公分),變成每日最多移動90英尺(約27公尺),其產生的壓力與張力讓冰川斷裂變形。

