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快訊／舒力基轉強颱！最新路徑圖出爐　「降雨熱區」曝光

▲▼「舒力基」颱風。（圖／氣象局）

▲舒力基增強為強颱，最新路徑曝光。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年第2號颱風舒力基在過去一天中快速增強，颱風眼相當明顯，中央氣象局表示，舒力基已增強為強颱，是今年首個強颱，在下周三相對最靠近台灣，將為東台灣帶來水氣，東部降雨機率也會提高。

氣象局預報員張承傳表示，舒力基未來將持續往西北方向，朝呂宋島東方前進，到了呂宋島東方近海迴轉往東北方移動，對台灣無直接影響，不過下周三、四相對最靠近台灣，屆時東半部水氣增多，會有局部短暫陣雨，西半部仍是多雲到晴，僅中南部山區午後有雨。

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臉書專頁天氣風險Weather Risk指出，由於舒力基颱風的範圍較大，外圍的偏東風有機會為東半部帶來短暫雨，不過量不多，比較值得注意的是更外圍的長浪，預測在下週一就會影響到東半部地區，並且隨著颱風接近越來越明顯，後續連北海岸、南部沿海也有機會

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周三東半部水氣偏多有雨。（圖／記者李毓康攝）

氣象專家賈新興在臉書指出，在颱風路徑部分，歐洲模式預報最偏西，在24-48小時後的路徑開始分岐，48-72因為失去了動力、駛流場減弱，所以移動開始停滯，等到駛流場再次建立後，又開始加速移動，因此觀察的時間點，大約落在下周一左右，整體的趨勢仍以轉向東北的方向機率高。

▲▼颱風路徑預報圖。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

▲▼颱風路徑預報圖。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

▲▼颱風路徑預報圖。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

張承傳表示，今日開始東北季風增強，上半天中部以北有雨，下半天後乾空氣南下，天氣轉為多雲，僅花東、中南部山區有零星降雨。明日到下周二各地多雲到牆，在花東、中南部山區有零星雨。

東北季風影響時間持續至下周二，北台灣早晚較涼，低溫約15到16度，白天有陽光較為舒適，高溫約21到25度，中南部則未受影響，白天30到31度，低溫20度上下。

天氣風險Weather Risk指出，西半部在下周初期還是受到東北季風影響，再加上偏乾導致輻射冷卻顯著，清晨還是較為涼冷。在颱風到菲律賓附近轉向時，因為受到地形的阻擋，天氣還是穩定，甚至因為東風帶來的沉降，讓氣溫再升高一點，感覺溫暖或有點熱。

▲▼「舒力基」颱風。（圖／氣象局）

▲▼「舒力基」颱風。（圖／氣象局）

▲舒力基颱風下周將為東半部帶來水氣。（圖／氣象局）

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