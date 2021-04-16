快訊／舒力基轉中颱！下周攻強颱最接近台灣　北上大迴轉時間曝

▲舒力基颱風估明轉中颱，下周一更可能達強颱等級。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

颱風舒力基持續發展，氣象局今上午8點將強度升級為中颱等級，不排除下周一就會達強颱等級，相對接近台灣時間則落在下周二、三。但颱風屆時距離台灣仍有900-1000公里之遠，除了對台灣天氣沒影響，反而還會讓降雨更少。要注意的是，周六新一波東北季風增強，北台灣整天涼冷，高溫21-23度，低溫剩16-18度。

氣象預報員官欣平表示，舒力基目前約在距離鵝鑾鼻東南東方超過2000里海面上，上午8時增強為中颱，因為環境場有利於發展，下周一下半天也不排除達到強颱下限。

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▲舒力基將在菲東海面大迴轉，下周二、三相對接近台灣。（圖／中央氣象局）

舒力基路徑方面，大致上朝西北西到菲律賓東方近海後北轉，再往東北邊走，預計整個週期都會在海面上。氣象局預估，下周二、三這段時間，相對距離台灣較近，但仍有900-1000公里之遠，下周一至三台灣位於颱風沉降區，水氣更少、降雨區也會更小。

不過，由於颱風路徑還會有變化，氣象局分析，如果北轉時候有相對較接近台灣，就會有水氣進來，東半部下周二、三就有下雨機率，但西半部仍沒影響，僅中南部山區零星短暫雨。

但如果颱風相對距離比較遠，水氣完全沒進來，台灣會屬於外圍沉降作用，中南部對流也發展不起來，東半部降雨會變得比較零星。

不過要注意的是，氣象局預報今起到周日，花東、恆春半島有長浪發生機率，下周一後，整個東半部、恆春半島也要特別留意長浪。

▲舒力基轉強颱後最接近，但台灣屆時屬於沉降區，降雨會更少。（圖／中央氣象局）

明天將有一波東北季風增強，北部、東北部先濕後乾，主要以基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部短暫雨，轉乾之後，雨區僅剩花東有局部短暫雨。

周日起至下周二，北台灣屬於早晚較涼天氣，白天溫度會慢慢回升，從一開始20度出頭，一路回升至23度，到後期上升至25-27度。

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