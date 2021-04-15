舒力基「暴風增壯」最新路徑逼強颱！侵襲率曝光　專家揭殘酷真相

▲舒力基發展快速，恐長成強颱等級。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

今年第2號颱風「舒力基」（Surigae）持續滯留，台灣因面臨半世紀最嚴重乾旱，民眾期待颱風能帶來雨勢解渴，中央氣象局長鄭明典15日晚間分析，舒力基近中心對流已經明顯發展並組織起來，也就是代表未來路徑會趨於穩定。氣象專家則表示，目前各國預測路徑系集已經漸漸收束，預估颱風將會在菲律賓東方轉向基本確立，即使西偏，極限最多只是登陸菲律賓。

根據氣象局觀測，舒力基目前位於菲律賓東南東方遠海，距離台灣仍有超過2210公里，短期內移動緩慢，預估未來將朝菲東近海行進，隨後於19、20日（下周一、二）開始北轉往東北方移動機率較高，因整體環境適合熱帶系統發展，強度會持續增強，最高恐達「強颱」等級；然而其北轉過程離台灣仍有相當距離，直接影響機率較低，僅在接近菲律賓的19日之後會帶來長浪。

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▲▼舒力基暴風圈半徑已達100公里，預估路徑收束將北轉 。（圖／中央氣象局，NCDR）



▲暴風侵襲機率曝光，全台最高僅13% 。（圖／中央氣象局）



氣象局預報暴風圈侵襲機率顯示，目前全台最高機率為蘭嶼僅13%，其次為綠島、恆春11%，台東10%，高屏花9%，其他縣市皆低於8%。

對此，民間氣象愛好「台灣颱風論壇」PO文分析，目前各國颱風路徑預報系集已經收束，預估舒力基未來在菲律賓東方轉向基本確立，西偏的極限最多就是登陸菲律賓，且機率也是3:7，看高氣壓的臉色，如果要颱風水氣飄來台灣，那不只得登陸，一路還要偏移至東沙島，才能開始討論中南部會不會下雨。

文章指出，目前看颱風侵襲機率極低，尤其4月颱侵襲台灣本來就不太實際，台灣近半世界僅4次4月颱風警報，最近一次是18年前的柯吉拉颱風，連陸地都沒到就掛了，「真要集氣，集一個正常梅雨季比較容易吧！」至於舒力基發展，目前周遭環境有利，發展快速，下周期初接近菲律賓時應該已經接近中至強颱等級。

氣象局指出，舒力基仍維持輕度颱風等級，15日晚間8時中心位置在雅浦島西南西方250公里海面上，距離鵝鑾鼻東南方2190公里海面上，以每小時14公里速度，向西轉西北西進行，近中心最大風速每秒25公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33公尺，7級風暴風半徑100公里。

氣象局預報，16日東北季風減弱，北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴的天氣；溫度方面，各地夜裡清晨低溫約19至21度，白天高溫，北部及宜花高溫24至26度，中南部及台東高溫28至30度，中南部日夜溫差稍大。