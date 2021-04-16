最新預測舒力基路徑「明顯西修」　下周關鍵角度一變有望甩雨

▲舒力基颱風持續增強，下周相對接近台灣。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

中颱舒力基持續發展，氣象局預報最快下周有望增強達強颱等級，根據最新歐洲模式預測，路徑明顯往西修正。氣象局指出，未來路徑關鍵在於颱風北轉拐彎的角度，若更為接近台灣一點，外圍環流水氣就可能會替東半部多一些降雨，但目前變數仍大。

氣象達人彭啟明今下午表示，預報有點變化，歐洲中期預報中心 ECMWF 的最新預測，顯著往西修正，預估是太平洋高壓的預測勢力可能轉強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明說，但這是新的預測，還要看未來幾次的預測結果，下周三、四離台灣才最近。對台灣或許是一點點的好消息，但抗旱和防汛都是一線之隔。

天氣風險表示，舒力基颱風預報大幅西修！最新的「系集預報」相較昨天預報，明顯的大幅向西調整。一旦這種調整趨勢出現，接下來路徑還會有繼續西修的可能，周末兩天可以好好觀察。

西修的主要原因，是原本氣象預報模式中的颱風又強又大，大到足以擠開高壓、逐漸北上；但舒力基颱風實際上並沒有預期的「大」，是一顆正常size的颱風，預報路徑就隨之向西修正。抗旱與防汛一線之隔，最討厭的情境是如果因為颱風很近、發了颱風警報，但西半部在背風面，依然滴雨未下。

▲▼歐洲模式最新預測，舒力基颱風路徑明顯西修。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明FB）

天氣粉專觀氣象看天氣同樣也指出，歐洲中期天氣預報中心最新一報，舒力基颱風持續西修進入南海後北轉。不過，這樣西修的幅度還不夠，要再西修約300公里北轉，才能為台灣帶來較多的降雨，接下來路徑還有很大的變數，繼續看下去。

▲舒力基颱風歐洲模式最新預測路徑 。（圖／翻攝自台灣颱風天氣論壇）

另外，天氣粉專台灣颱風論壇表示，歐洲模式最新一報路徑西修，預估舒力基將撞到菲律賓之後，再打角度轉向通過巴士海峽，未來要繼續觀察下去是否成為趨勢，還是就只有這報最特別。





▲舒力基將在菲東海面大迴轉，下周二、三相對接近台灣。（圖／中央氣象局）

氣象局分析，未來路徑關鍵在於舒力基北轉的角度，若持續西修才拐彎，會相對靠近台灣，雖然不至於直接影響，但會為東半部帶來多一點降雨，影響時間點預估會落在23日以後，西半部則依然是背風側沒有降雨；若在較遠的地方北轉，台灣反而受到颱風外圍沉降作用，中南部對流也發展不起來，東半部降雨會變得比較零星。

不過，氣象預報員官欣平強調，單一模式都會有些調整，目前歐洲模式確實有往西修正，但仍需持續觀察。

▲舒力基轉強颱後最接近台灣，北轉角度影響東半部降雨程度。（圖／中央氣象局）

明天將有一波東北季風增強，北部、東北部先濕後乾，主要以基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部短暫雨，轉乾之後，雨區僅剩花東有局部短暫雨。

周日起至下周二，北台灣屬於早晚較涼天氣，白天溫度會慢慢回升，從一開始20度出頭，一路回升至23度，到後期上升至25-27度。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來