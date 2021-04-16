WeCare「當側翼」噤聲治安問題　國民黨勸改名「WhoCares高雄」

▲罷韓四君子之一的尹力（右二）為WeCare高雄發言人。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨16日召開記者會，指出高雄市今年1至3月共發生19起暴力犯罪，是六都之冠，甚至2020年10月至今更是每月都有槍擊案。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲開酸罷韓團體「WeCare高雄」，高雄治安這麼差，你們人呢？是不是該改名「WhoCares高雄」？拜託不要只當民進黨側翼，而不願幫人民、幫高雄治安來講話。

國民黨16日召開「內政部查緝不力 全台黑槍氾濫 蘇貞昌還不震怒？」記者會，文傳會主委王育敏表示，台灣黑槍問題近來嚴重，去年面對治安問題，蘇貞昌一震怒，拔掉台南市與高雄市的警察局長，如今槍擊案越來越多，治安比去年惡化，但蘇貞昌自太魯閣事故後持續神隱，未公開講話。

王育敏指出，2021年1月至3月，高雄共發生19起暴力犯罪，是六都之冠，甚至去年10月至今，在高雄市長陳其邁任內更是每月都發生槍擊案，蘇貞昌卻不震怒。

接著，王育敏砲口轉向昨天在立法院被問到高雄治安問題時，回答「高雄治安基本上不是最壞」的內政部長徐國勇。王育敏質疑，是為掩護陳其邁才這樣說？請問高雄治安要壞到多糟糕，才要整頓治安？

而黃子哲則斥責徐國勇講幹話。他表示，2019年9月在前高雄市長韓國瑜任內發生幾起街頭暴力事件時，警政署長陳家欽斥責高雄市警方，時任刑事局長黃明昭也南下高雄坐鎮，而總統蔡英文則說非常擔心高雄治安，但現在蔡政府卻對高雄暴力頻傳不聞不問，「高雄的治安是不是最壞，大家心裡有數，但人民的感受，民進黨政府心地最壞，滿肚子壞水」。

黃子哲提醒陳其邁對高雄治安責無旁貸，身為綠營府院黨集3千寵愛於一身，幾乎是鋪著紅地毯，讓你走入高雄市府，應該要好好珍惜該職位，而非不知民間疾苦，好好解決高雄市民治安之痛。

最後，黃子哲也開酸「WeCare高雄」，高雄治安這麼差，你們人呢？是不是該改名「WhoCares高雄」？拜託不要只當民進黨側翼，而不願幫人民、幫高雄治安來講話。