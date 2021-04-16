　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

WeCare「當側翼」噤聲治安問題　國民黨勸改名「WhoCares高雄」

▲罷韓四君子之一的尹力為WeCare高雄發言人。（資料照／記者李毓康攝）

▲罷韓四君子之一的尹力（右二）為WeCare高雄發言人。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨16日召開記者會，指出高雄市今年1至3月共發生19起暴力犯罪，是六都之冠，甚至2020年10月至今更是每月都有槍擊案。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲開酸罷韓團體「WeCare高雄」，高雄治安這麼差，你們人呢？是不是該改名「WhoCares高雄」？拜託不要只當民進黨側翼，而不願幫人民、幫高雄治安來講話。

國民黨16日召開「內政部查緝不力 全台黑槍氾濫 蘇貞昌還不震怒？」記者會，文傳會主委王育敏表示，台灣黑槍問題近來嚴重，去年面對治安問題，蘇貞昌一震怒，拔掉台南市與高雄市的警察局長，如今槍擊案越來越多，治安比去年惡化，但蘇貞昌自太魯閣事故後持續神隱，未公開講話。

王育敏指出，2021年1月至3月，高雄共發生19起暴力犯罪，是六都之冠，甚至去年10月至今，在高雄市長陳其邁任內更是每月都發生槍擊案，蘇貞昌卻不震怒。

接著，王育敏砲口轉向昨天在立法院被問到高雄治安問題時，回答「高雄治安基本上不是最壞」的內政部長徐國勇。王育敏質疑，是為掩護陳其邁才這樣說？請問高雄治安要壞到多糟糕，才要整頓治安？

而黃子哲則斥責徐國勇講幹話。他表示，2019年9月在前高雄市長韓國瑜任內發生幾起街頭暴力事件時，警政署長陳家欽斥責高雄市警方，時任刑事局長黃明昭也南下高雄坐鎮，而總統蔡英文則說非常擔心高雄治安，但現在蔡政府卻對高雄暴力頻傳不聞不問，「高雄的治安是不是最壞，大家心裡有數，但人民的感受，民進黨政府心地最壞，滿肚子壞水」。

黃子哲提醒陳其邁對高雄治安責無旁貸，身為綠營府院黨集3千寵愛於一身，幾乎是鋪著紅地毯，讓你走入高雄市府，應該要好好珍惜該職位，而非不知民間疾苦，好好解決高雄市民治安之痛。

最後，黃子哲也開酸「WeCare高雄」，高雄治安這麼差，你們人呢？是不是該改名「WhoCares高雄」？拜託不要只當民進黨側翼，而不願幫人民、幫高雄治安來講話。

ET快訊
快訊／李義祥過失致死起訴全文曝！花檢5474字還原案發經過
快訊／嘉義女陳屍租屋處！房東破門驚見「滿身瘀青」全裸躺床
快訊／美FedEx大規模槍擊8死60傷　槍手朝人群掃射後自盡
都是小三？采子和「愷樂、謝忻」差在哪　網揭關鍵：讓人看不起
花旗動卡率逾8成卻砍消金業務！銀行專家、信用卡達人揭關鍵
14歲少女夜衝撞樹亡影片曝！後座21歲車主噴飛重傷...涉過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜正式承諾：明年成立青年局　將撥1.3億預算

國民黨揆戰況最新民調出爐　江啟臣聲量狂飆落後韓國瑜1％

WeCare「當側翼」噤聲治安問題　國民黨勸改名「WhoCares高雄」

太魯閣號罹難法籍男本想求婚久居台灣...　告別式求婚戒指曝光感人落淚

女戰神陳玉珍休養10天出院了　柯文哲悄探病關心

國民黨誇賴清德治安會報開好開滿　蘇貞昌只開5次不夠格當院長

遭爆稱「台灣年輕人沒國際觀」　陳以信怒斥：民進黨別塞話給我！

邱毅爆日排放核廢水內幕　「背後有美國的力挺與首肯」

「我行程滿檔」　蘇貞昌反擊國民黨：潛在水裡、躲在洞裡才叫神隱

日本福島2年後排核廢水　蘇貞昌：未來有任何受害都會求償

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

計程車快車道右轉＋未打方向燈 直行騎士被撞飛...待轉區也遭殃

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

侯友宜正式承諾：明年成立青年局　將撥1.3億預算

國民黨揆戰況最新民調出爐　江啟臣聲量狂飆落後韓國瑜1％

WeCare「當側翼」噤聲治安問題　國民黨勸改名「WhoCares高雄」

太魯閣號罹難法籍男本想求婚久居台灣...　告別式求婚戒指曝光感人落淚

女戰神陳玉珍休養10天出院了　柯文哲悄探病關心

國民黨誇賴清德治安會報開好開滿　蘇貞昌只開5次不夠格當院長

遭爆稱「台灣年輕人沒國際觀」　陳以信怒斥：民進黨別塞話給我！

邱毅爆日排放核廢水內幕　「背後有美國的力挺與首肯」

「我行程滿檔」　蘇貞昌反擊國民黨：潛在水裡、躲在洞裡才叫神隱

日本福島2年後排核廢水　蘇貞昌：未來有任何受害都會求償

鄧福如遭控外遇怒喊告　美甲師火大發聲明：不姑息婚外情卻反咬人的人

完整畫面曝光！工程車翻覆後「阿好」站邊坡上觀望　檢還原真相

侯友宜正式承諾：明年成立青年局　將撥1.3億預算

還原致命2分06秒！李義祥違法施工　「布帶拉車」狠奪49命

彰化火車站前發了！50年郵局退休　合作國賓打造新影城

從小舉動看出他對你有意思！　「12星座」對你有好感時會這樣表示

長髮妹吹完頭髮「滿地都毛」超崩潰　網曝1物神解救：根本天堂

快訊／台東近海15:28規模4.6地震　最大震度達4級

國民黨揆戰況最新民調出爐　江啟臣聲量狂飆落後韓國瑜1％

想要巨鵰！2男互把「痔瘡藥膏」打入陰莖　整根腫爆GG了

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！　「整形成30歲少婦」淒涼現況曝

政治熱門新聞

花旗退出台灣！4000員工「恐大量解僱」　北市勞動局出面了

獨／馬政府協助蔡英文拜會美國總統特助

陶德請跨黨派立委提建議他將帶回給拜登　「無人」提美豬議題

瞎扯「台灣引進福島核汙水處理」　總統府報警處理

蔡英文官邸款宴陶德訪團照曝光！　新愛犬「樂樂」超搶戲

陳以信向陶德稱「台灣年輕人沒國際觀」

台版N號房累害者破千人　何志偉批北檢怠惰

柯文哲嗆內政部「沒資格跟我講話」

陶德會晤6名立委內容曝光　一路從台積電聊到「武統恐懼」

太魯閣公祭當天准辭林佳龍　李彥秀揭蘇貞昌政治算計

法籍男台鐵罹難　告別式求婚戒指感人落淚

管碧玲被點名接替林佳龍？　臉書自曝7字原因

陳以信爆綠委VS陶德：年輕人不了解美國、懂香港才會投蔡英文

拜登首發團72小時快閃今離台

更多熱門

相關新聞

國民黨誇賴清德治安會報開好開滿　蘇貞昌只開5次不夠格當院長

國民黨誇賴清德治安會報開好開滿　蘇貞昌只開5次不夠格當院長

國民黨16日召開記者會，指出高雄市今年1至3月共發生19起暴力犯罪，是六都之冠，甚至2020年10月至今更是每月都有槍擊案。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲批評，相較副總統賴清德任閣揆時，按時召開治安會報，現任行政院長蘇貞昌上任至今卻只開5次，夠格當行政院長嗎？，到底多麼不把治安當一回事？

高雄今年暴力犯罪冠六都　國民黨：蘇貞昌還不震怒？

高雄今年暴力犯罪冠六都　國民黨：蘇貞昌還不震怒？

綠營阻撓陶德會在野黨？　國民黨仍歡迎美方人士訪台

綠營阻撓陶德會在野黨？　國民黨仍歡迎美方人士訪台

溫朗東稱「八仙罹難者」慰問金僅百萬　國民黨：善款專款專用

溫朗東稱「八仙罹難者」慰問金僅百萬　國民黨：善款專款專用

港都成慶記之都？　徐國勇：責成警政署加強肅槍

港都成慶記之都？　徐國勇：責成警政署加強肅槍

關鍵字：

國民黨WeCare高雄治安陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

采子慘遭解約...有救了！　謝和弦、莉婭暖心招手

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

窗外「無頭生物」　女驚：牠坐樹2天了！

翡翠水庫不缺水　全因他當年一個決定

陳敬宣爆怒：這真是正常朋友？

以為出去玩！柴打完針變臉網笑翻

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面