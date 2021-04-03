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納豆研究新突破！中興大學發現：萃取物能殺死黑色素癌細胞

▲▼ 納豆研究新突破！中興大學發現：萃取物能殺死黑色素癌細胞。（圖／中興大學提供）

▲興大組織工程與再生醫學博士學位學程博士周鑫佑（左）與教授王惠民（合）。（圖／中興大學提供）

記者崔至雲／台北報導

實驗證實納豆萃取物抗黑色素癌效果顯著！中興大學研究發現，納豆中的提取物，可調控氧化壓力機轉以毒殺黑色素癌細胞，研究成果日前刊登於食品科學領域頂尖期刊《食品與化學毒理學》（FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY）。

興大組織工程與再生醫學博士學位學程博士候選人周鑫佑表示，從納豆萃取得到的兩種提取物：納豆冷凍乾燥提取物（NFDE）和納豆水提取物（NWE），均具有潛力開發成抗黑色素癌藥物。在細胞毒性試驗顯示，兩種提取物有顯著的抗黑色素癌作用，且於低劑量即有顯著效果。

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此外，納豆提取物可通過抑制啟動的蛋白激酶（AMPK）來增加癌細胞的氧化壓力水準以導致細胞死亡。因此，納豆提取物可通過調節氧化壓力，誘導黑色素癌細胞從自噬狀態轉變為凋亡狀態，促進癌細胞死亡且同時避免對正常細胞的傷害。

▲▼ 納豆研究新突破！中興大學發現：萃取物能殺死黑色素癌細胞。（圖／中興大學提供）

▲中興大學研究發現，納豆中的提取物，可調控氧化壓力機轉以毒殺黑色素癌細胞。（圖／中興大學提供）

生醫工程所教授王惠民提，黑色素癌是從黑色素細胞病變發展而來，具有很高的侵襲性，可以迅速擴散到患者整個體內，因此存活率非常低。在過去的幾十年中，由於各種原因，黑色素癌的發生率逐漸增加，轉移性黑色素癌比例亦大幅上揚，並且是全球發展最快的致死性癌症之一。

根據世界衛生組織的資料，全世界每年大約診斷出132,000個黑色素癌新病例；尤其是在皮膚白皙的歐美國家，黑色素癌患者逐年都變得越來越普遍，且年輕化。團隊過去的研究發現，天然產物可以誘導黑色素癌細胞死亡，且副作用較少。

▲▼ 納豆研究新突破！中興大學發現：萃取物能殺死黑色素癌細胞。（圖／中興大學提供）

▲興大組織工程與再生醫學博士學位學程博士周鑫佑（右）與生醫工程研究所教授王惠民（左）合影。（圖／中興大學提供）

納豆是日本傳統食品，為黃豆經醱酵製成。納豆富含對健康有益的活性成分，如蛋白質、必需維生素和多種礦物質。過去即有研究顯示，它對心血管疾病非常有效、可減少更年期的不適感、可預防骨質疏鬆症和心血管疾病，同時也可誘導許多類型的癌細胞死亡。

研究團隊說明，此次使用冷凍乾燥法和水萃取方法得到的納豆提取物，可對黑色素癌具有治療作用，尤其，納豆物水提取物比冷凍乾燥提取更有效用，兩種納豆提取物對正常細胞均無毒性，有助於未來納豆成份進一步純化與抗黑色素癌藥物之開發。

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