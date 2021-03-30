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陳吉仲最快明天就和潘忠政見面　環團曝農委會給了3個時間

▲▼桃園大潭藻礁。（圖／記者徐政璿攝）

▲桃園大潭藻礁。（圖／記者徐政璿攝）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲3月23日晚間以簡訊向藻礁公投領銜人潘忠政發出見面討論邀約後，聯盟經決策委員會全體決議，同意與陳吉仲共同舉辦溝通會議。陳吉仲日前表示希望這週能見面，潘忠政今向《ETtoday新聞雲》透露，農委會給了他們3個時段，但現在內部還在討論什麼時間點比較恰當，希望最快明天就能坐下來好好談。

藻礁公投推動聯盟28日發出新聞稿指出，藻礁公投推動聯盟的會商代表，必然會以全國703054位連署人對於藻礁棲地保護的堅定期盼為念，就事實及公投主文為基礎，抱持善意與彈性的態度，與政府代表進行藻礁棲地保育、三接替代方案等議題之相關討論。到時討論會後，藻礁公投推動聯盟將盡速對社會大眾，公開說明討論的過程。

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▲▼藻礁公投送中選會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲藻礁公投送中選會畫面。（圖／記者黃克翔攝）

另外，由學界發起的「啟動溝通尋求雙贏方案連署工作小組」，今天在中興大學進行，原本沒打算出席的陳吉仲，農委會發通知表示今早他也會出席，和中央研究院生物多樣性中心主任陳國勤、 台灣環境規劃協會理事長趙家緯、環保署前副署長詹順貴、中興大學環工系教授莊秉潔及學界連署代表邱貴芬等人一起討論。而環團28日提到，預計將於兩週內派出代表與陳吉仲見面會商，而潘忠政已代表決策委員會透過簡訊回覆陳吉仲，雙方都還在協調會商時間、地點及雙方代表人員。

潘忠政指出，農委會已有給3個時段，讓他們選擇，但現在內部還在討論何時才能見面，希望最快是明天，但還無法確定，能確認的是，有跟農委會表達會商後會開記者會對外說明，農委會也同意，至於雙方見面時間是否會通知？潘忠政表示，等確定見面了，進行中會發記者會說明通知。

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