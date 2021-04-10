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可收集電磁輻射與人體機械能的纖維布料　興大創新研發登頂尖期刊

▲▼ 可收集電磁輻射與人體機械能的纖維布料　興大創新研發登頂尖期刊 。（圖／中興大學提供）

▲中興大學研究團隊，利用液態金屬與特殊高分子，研發出可回集環境電磁波輻射、人體動能的發電紡線，供個人小型電子使用。（圖／中興大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中興大學材料工程學系副教授賴盈至與學生盧弘惟，利用液態金屬與特殊高分子，研發出可蒐集環境電磁波輻射、人體動能的發電紡線，供個人小型電子使用，研究成果刊登今年3月於國際頂尖能源期刊《先進能源材料》(Advanced Energy Materials)，同時被選為VIP文章與期刊封面故事。

環境中充滿電磁波，周圍電器使用時也都有電磁輻射，這些電磁輻射甚至可能對人體有危害。孕婦會特別購買防電磁波衣，來防止電磁輻射，那有沒有可能把這些環境電磁輻射的能量收集起來給手機充電？同時，有沒有可能把身體的動作也拿來發電？

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▲▼ 可收集電磁輻射與人體機械能的纖維布料　興大創新研發登頂尖期刊 。（圖／中興大學提供）

▲液態金屬（右）製成液態金屬紡線（左）可蒐集電磁輻射。（圖／中興大學提供）

賴盈至表示，電池的續航力是物聯網、個人電子、穿戴電子的最大罩門。大家一定都遇過要用手機，但手機卻沒電的情況，但是，無限制的提升電池容量，會造成安全性的問題。在環境中充滿電磁輻射，尤其電器在使用時，都會產生電磁波；而人體無時無刻都有各種身體、肌肉運動。因此，他便想到何不將從環境中收集到的能量，提供給個人電子、穿戴電子使用。

賴盈至以好萊塢科幻電影《終結者》中的液態金屬機器人為發想。2年前，他就曾藉由電影中的機器人啟發，開發出一款皮膚可自行修復的軟性機器人，之後，他持續思考液態金屬能穿在人體身上嗎？能把環境電磁輻射和身體動能等能量收集發電嗎？透過這個發想，經歷1年的研究，開發出了一款可收集能量的液態金屬紡線。

▲▼ 可收集電磁輻射與人體機械能的纖維布料　興大創新研發登頂尖期刊 。（圖／中興大學提供）

▲中興大學材料工程學系副教授賴盈至，利用液態金屬與特殊高分子，研發出可回集環境電磁波輻射、人體動能的發電紡線，供個人小型電子使用。（圖／中興大學提供）

賴盈至指出，液態金屬鎵銦共晶，無毒、無味，在室溫下為液體，同時保有金屬特性，搭配特殊高分子能製作成可穿在身上的液態金屬紡線。液態金屬紡線可蒐集各種電器（如筆電、冰箱、電視等）的電磁輻射，並將其轉換成電能。例如從筆電回收20秒的電磁輻射，可以產生約20伏特的電壓；除了回收電器的電磁輻射，也可以蒐集身體動能，如手臂運動5分鐘，可產生20伏特的電壓。這些回收的能量，可以驅動小型電子，如手錶、計算機等。除了發電，由液態金屬製成的紡線，也可以做成智慧衣的人機介面，當作自發電的感測器，可用來偵測手勢動作、撥放音樂、控制電腦玩遊戲等。

賴盈至表示，最新發現液態金屬與其紡線可以回收電磁輻射與蒐集人體動能，未來將對於物聯網、個人電子、穿戴電子的電力發展打開新的可能。
 

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