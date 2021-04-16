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海軍上尉遭爆劈腿逼女友墮胎　艦指部：依規定調離現職

國軍106年春節加強戰備媒體參訪,海軍艦隊指揮部,茄比級潛艦戰備現況,海豹軍艦,SS-792（圖／記者季相儒攝）

▲海軍艦隊指揮部海豹軍艦。（圖／資料照）

記者林銘翰／台北報導

海軍潛艦256戰隊所屬海豹軍艦（舷號792），一名左姓上尉艦務官遭爆料劈腿3女、逼女友墮胎，迫使女友二度懷孕，還聲稱孩子不是他的，導致女友差點輕生險釀一屍兩命慘劇。對此，海軍艦隊指揮部16日表示，單位已依「國軍軍紀維護實施規定」懲處，並調離現職。

根據媒體報導，海軍潛艦256戰隊所屬海豹軍艦（舷號792）艦務官Ｙ上尉，遭爆料劈腿3女、逼女友墮胎，發生性行為時不戴寶線套，讓女友二度懷孕，甚至聲稱孩子不是自己的，導致女友差點輕生，險釀一屍兩命慘劇。

對此，海軍艦隊指揮部16日下午表示，經查所屬左姓上尉2020年2月任職256戰隊海豹軍艦期間，於社群網路認識吳女並交往，對於左員未能妥慎處理個人感情肇生糾紛，導致軍譽受損，單位已依「國軍軍紀維護實施規定」懲處，並調離現職。

海軍艦隊指揮部指出，對於左姓上尉個人感情處理失當，造成糾紛情事，已列為案例宣教，並強化官兵兩性情感處理輔導，以杜絕類案發生。

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