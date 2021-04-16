太魯閣捐款「全現金給付」　罹難者每人1500萬、目睹乘客每人1萬

記者嚴云岑／台北報導

台鐵太魯閣號出軌造成49死超過218人輕重傷，衛福部也在4/2成立賑災專戶，因為捐款踴躍，提早在4/15關閉帳戶。衛福部今（16）日上午加開捐款管理及監督臨時會議，部長陳時中於會議結束後報告善款處理最新進度，截至關戶日共收到10.6億，會議決定採「現金發放」，罹難者每人可獲賠1500萬元，傷者最高700萬元，只有教育基金是成立信託帳戶。

▲衛福部長陳時中出席太魯閣事故聯合追思公祭。（圖／記者林敬旻攝）

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陳時中表示，一開始衛福部設定了太多方案，也引發了一些爭議與質疑，昨、今兩次會議後，決定全部採現金給付，政府一毛不留，衛福部已透過一戶一社工了解當事人各方面需求，設算一定金額也尊重當事人相對費用使用方式，首次撥款金額下週四再予以定案。

陳時中提到，目前罹難者補助1500萬，對罹難者有教育需要小孩者，總捐款1億2478萬元。傷者輕傷10萬元、重傷700萬元，目睹乘客心理創傷慰問金1萬元，都是用現金給付，只有對於需要教育資助者，成立信託帳戶，把應分配到的現金存到信託帳戶裡，因應教育與學雜費需要。

▲0402台鐵408次列車事故案捐款之管理及監督。（圖／記者屠惠剛攝）

陳時中再次強調，所有補助金額傷者使用有範圍，依照ISS分類，分成輕、中、重，可能無法分得很清楚。依照目前統計，罹難者目標49人、需成立教育信託者35人、傷者216人中，曾住院者有14人，另外，目睹乘客原本有496人但目前僅有490人，約有8成善款都用在罹難者家屬與其子女教育費用身上。

至於算得不夠精確的部分該如何解決？還沒有分出去的現金，依照目前比例，把所有的錢都發下去，太魯閣號愛心捐款，政府一毛不留，政府該付的錢也一毛不會少。

▲衛福部說明太魯閣號捐款分配。（圖／衛福部提供）