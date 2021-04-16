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太魯閣號罹難法籍男本想求婚久居台灣...　告別式求婚戒指曝光感人落淚

▲▼法籍男子於太魯閣號意外罹難，家屬近日於巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場放上女友繪製兩人於台灣旅遊的作品。（圖／讀者提供）

▲法籍男子於太魯閣號意外罹難，家屬近日於巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場放上女友繪製兩人於台灣旅遊的作品。（圖／讀者提供）

記者陳家祥／台北報導

太魯閣號出軌意外造成49死憾事，其中包括法籍男子Charles De Guyenro，其遺體在日前運回法國，並在巴黎時間15日舉行告別式。家屬在告別式上講述兒子生前愛上台灣女孩，在整理遺物時發現一對戒指，原來Charles本計畫要在生日當天向女友求婚，卻雙雙意外辭世。

深受台灣美麗的風景、民情吸引的Charles De Guyenro，本計畫要與交往3年的女友求婚，並在台灣久居。本月4日是Charles的生日，2人安排前往台東旅遊，沒想到搭上的太魯閣號在花蓮出事，他與女友雙雙罹難。

根據報導，雖然兒子在此次太魯閣事故中辭世，但Charles De Guyenro的家人對台灣並無怨言，反而不斷提到兒子與女友對台灣的熱愛，也感謝台灣給兒子生前美好的回憶，並感謝台灣此次的多方協助。告別式上，法國神父還為台灣祈福。

駐法代表吳志中在臉書上表示，謝謝Charles與其未婚妻對台灣的熱愛！今天在法國巴黎舉辦的天主教告別式裡，法國罹難家屬不斷提到Charles與其未婚妻對台灣的感情！而當法國神父為台灣祈福的時候，外面陽光突然透過教堂的彩繪玻璃灑進儀式……。Charles的家屬說，謝謝台灣對Charles的善後照顧，謝謝台灣給Charles生前這麼美好的回憶。

吳志中說，我僅能代表台灣謝謝這些法國友人的慈悲，更謝謝Charles與未婚妻在生前對台灣的愛戀...，我們一定要與兩位美麗熱情在天上的輕人繼續努力維護台灣語法國之間浪漫的情誼。

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