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社會 社會焦點 保障人權

李義祥25分內打10通電話…就是不救人！算「肇事逃逸」最重僅判7年

記者陳羿妏、黃彥傑／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號因一輛滑落邊坡的工程車，釀49死、218傷慘劇。花蓮地檢署今（16日）偵結全案，將目前遭羈押禁見的義祥工業社負責人李義祥依過失致死、過失毀損逃逸、肇事逃逸罪嫌起訴，至於外籍移工「阿好」以過失致死罪嫌起訴。其中，花檢稍早提到，李義祥事發後於25分鐘內，撥打10通電話，但通聯紀錄顯示無撥打119紀錄，此部分屬未依照標準作業流程，故構成肇事逃逸。

▲花蓮地檢署公布太魯閣號案簡報內容。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲花蓮地檢署公布太魯閣號案李義祥的通聯紀錄。（圖／記者黃彥傑翻攝）

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡提到，檢方事後有找到李義祥的手機，並調查案發之後李的通聯對象是誰，亦取得李的通訊軟體對話紀錄，針對其通聯情形一一查證、分析，而查證結果後發現，案發後李義祥並未依照標準作業流程，撥打緊急聯絡電話，亦沒有撥打119報警、叫救護車，故認定李沒有及時作防護工作，行為已經構成肇事逃逸。

從記者會簡報內容亦能見到，事故發生時間為2日上午9時28分，而李義祥自9時29分至9時54分期間，分別撥打電話給監工「黑猴」林長清、花蓮工務段主任熊德育等人，另外，李義祥自9時34分至10時24分，還接續使用LINE傳送過五通訊息，而紀錄卻未見到任何110、119等通報電話。

對此，肇事逃逸罪部分，根據全國法規資料庫《刑法》第185-4條「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者」，可處1年以上、7年以下有期徒刑。

▼主任檢察官周芳怡說明最新進度。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲檢察官說明最新進度。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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