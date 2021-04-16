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「可以讓我再抱抱她嗎？」6歲罹難女童生前愛玩水　18日將海葬花蓮

▲總統蔡英文出席太魯閣事故聯合追思公祭，安慰罹難者家屬。（圖／記者林敬旻攝）

▲太魯閣事故聯合追思公祭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

台鐵太魯閣號事故的6歲罹難女童，其父親在事故現場詢問抱出女兒遺體的消防員「可以讓我再抱抱她嗎？」，令人鼻酸。由於女童生前喜歡玩水，家屬欲將骨灰撒在海上，但租船費用約10萬元，不符合台鐵的補助規定，在新北市社會局與議員協助，台鐵也已同意支付下，預計女童將於18日從花蓮出海，走完最後一程。

楊姓女童家屬決定不將遺體運回新北，選擇在當地火化，以海葬方式，將其骨灰撒向大海，但海葬不符合台鐵此次喪葬補助，當時新北社會局社工得知後回報市府，新北市長侯友宜獲知後，指示社會局全力媒合資源協助，最後由新北市議員蔡淑君捐10萬元相助。

侯友宜表示，案發當天責成副市長與社工對受害者給予關懷，受害者提出任何需求，一定全力以赴完成，過程中有家屬提出因為孩子要海葬欠缺經費，社會局報告時他只有一句話「全力協助」，要幫往生家屬圓最後一個夢。

新北市議員蔡淑君位於林口的「武藏野の焦糖乳酪」旗艦店開幕時，決定捐出20萬營業所得給太魯閣號受害家屬，新北社會局長張錦麗詢問蔡淑君可否協助，蔡淑君則是一口答應，20萬元仍捐給受害家屬，海葬10萬費用她全權負責。

不過新北社會局通知楊姓女童家屬已尋找資源協助後，台鐵也先一步聯絡家屬，願意支付這10萬元出船費用，最後出船費用就由台鐵支付，也讓家屬對台鐵、新北市府都表達感謝。

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