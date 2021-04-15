女模上車後拒受邀吃飯「單戀男」氣瘋狂飆　報警被丟手機國道跳車

▲楊姓男子追求女模遭拒，前年趁開車時在國道狂飆逾200公里還怒嗆「同歸於盡」，女子冒險跳車脫困提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子2018年底認識擔任模特兒廖姓女子產生好感，先後藉機送衣服、包包深盼擄獲芳心，前年底趁廖女結束外拍開車接送時邀約晚餐，不料遭拒，他竟抓狂從中山高往反方向南下狂飆至嘉義，還怒嗆「我要跟你同歸於盡」等語，廖女打電話請友人報警求助，後來並趁機跳車，摔得滿身傷才脫困；桃園地院審結依剝奪他人行動自由罪判處楊男5月有期徒刑，可上訴。

檢警調查，楊姓男子於2018年認識擔任模特兒的廖姓女子，楊對廖女非常心儀，不時送其衣服、包包追求，2019年12月15日下午5時許，楊男開車到桃園市觀音區接外拍結束的廖女並邀約共進晚餐，但廖女以有事婉拒並想回台北，楊男懷疑廖女另有新歡，認為自己已花費大把金錢買衣服與包包送廖女、心有不甘，一時情緒上來竟開車一路逆向還闖紅燈。

廖女察覺楊男亂開車，質問要去哪裡？楊男說「只是一起吃個飯而已、很快就好」，廖女心慌不已向楊說「你這樣強迫我，我跟你會連朋友都當不成」等語，楊男當場情緒失控抓狂「我要與妳同歸於盡」。後來上了中山高速公路往南，廖女想下車，但楊不理續狂飆，廖女以手機LINE傳送訊息給蔡姓友人求助報警。

國道警方據報後撥打廖女手機，廖女以擴音方式告知楊「手機已被定位」，楊男竟將廖女手機丟到窗外，一路往南狂飆至嘉義，廖女擔心自己安危在南下291.5公里處趁機跳車逃逸，但卻造成全身多處擦挫傷，後被國道員警送醫急救。

楊男在偵訊時辯稱，因懷疑遭廖女欺騙感情，一時氣憤想與廖女理論，才把車往南部開，並嗆「我要跟你同歸於盡」，但過程中並無危險駕駛舉動，有向廖女說好去台南吃飯，希望2人好聚好散，並沒有要剝奪廖女行動自由之意思。

桃園地院法官認為，廖女證詞與警方受理報案過程，認為楊男辯詞為卸責之詞，審酌其僅因感情問題心有不甘，竟以非法手段剝奪他人行動自由，對廖女造成危害非輕，犯後僅坦承部分犯行，態度難謂良好，審結依剝奪他人行動自由罪判處楊男5月有期徒刑，還可上訴。

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