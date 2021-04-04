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高中生面試技巧曝！　陽明交大師生用Podcast揭秘

▲▼高中生面試技巧曝！　陽明交大師生用Podcast揭秘 。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交通大學跟上Podcast收聽潮流，錄製一系列《大學學什麼？》節目，邀請陽明交大、政大、清大師生空中對談。（圖／陽明交大提供）

記者崔至雲／台北報導

大學個人申請第一階段甄選篩選結果日前公布，面對即將開跑的第二階段指定項目甄試，如何提出扎實的備審資料及面試準備，成為許多高三學生及家長最重視的課題。國立陽明交通大學跟上Podcast收聽潮流，錄製一系列《大學學什麼？》節目，邀請陽明交大、政大、清大師生空中對談，分享大學到底在學什麼。

陽明交大指出，為了替苦惱如何選系的學生及家長解惑，同時貼近時下流行的Podcast收聽潮流，該校出版社企畫錄製、開播近一年的Podcast頻道《NYCU PRESS說書中》，近來特別錄製一系列《大學學什麼？》節目，有別於單從學校立場出發或學生個人介紹，每集邀請陽明交大、政大、清大等不同科系教授與學生同場對談，透過愉快的聊天氛圍，提高年輕學子收聽意願，也更能評估自己是否適合就讀該科系。

陽明交大表示，在節目中披露準備備審資料的撇步、面試注意事項等，同時推薦一本給大學新鮮人的科系入門書，期望學生在忙碌升學之餘，能全方位培養學習素養。學長姐也在節目中分享自己的入學申請經驗，以及就讀該科系學習到的專業知識與大學生活點滴。

陽明交大電機系大四學生許雅柔表示，自己曾看過一份備審資料，陳述自己對物理的興趣與著迷，讓她在多數述說身家背景的自傳中，留下格外深刻的印象，「成績可能就不會是最重要的入學評估條件，因為我看出他對科系的學習熱情」。許雅柔是透過申請入學管道進入大學，她提醒學弟妹不只選系也要選校，豐富的學校資源可以提供許多專業學習外的幫助。

陽明交大資工系教授陳永昇說，曾有位學生的備審資料用詼諧的口吻與清晰的版面，成功抓住他的目光，而學生如果高中時對程式設計產生濃厚興趣，積極參與各項比賽，的確是很好的加分，但學習是耐力賽，如果數理能力不錯，也可以在備審資料中展現有志在AI及資工領域學習的企圖。

陽明交大提到，《NYCU PRESS說書中》Podcast頻道開播一年以來，除了邀請書籍作者對談、導讀書中內容，也訪談多家特色書店主人分享經營甘苦；而《大學學什麼？》系列節目現已播出資工系、醫學系、電機系、人社系及牙醫系，四月將陸續上架中文系、法律系及財金相關科系，有興趣的家長與學生可以在iTune、soundon、spotify等平台搜尋《NYCU PRESS說書中》收聽，每週播出兩集。
 

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