首批AZ疫苗最快下週開打！　部桃醫護幾乎一致這樣說

▲部桃醫護幾乎一致願意接種疫苗。（圖／記者沈繼昌攝）



記者崔子柔／綜合報導

首批AZ疫苗11.7萬劑昨（3）上午10點21分從韓國飛抵台灣，將由醫事人員第一優先接種，因國外遍傳民眾施打疫苗後出現副作用，其中以過敏反應最嚴重，更有死亡案例出現，各界仍質疑疫苗安全性，不過桃園醫院醫護人員幾乎人人都表示願意接種。

根據《自由時報》報導，衛福部桃園醫院副院長陳日昌認為，疫苗一定是經過多次實驗才推出，既然已經是產品，副作用或風險問題應該很低，施打後至少有6成至9成效果，當然願意接種。

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桃醫感染科主任鄭健禹表示，雖然自己免疫力不差，但不想冒著意外感染的風險，再波及到同仁或家人，就算疫苗可能出現副作用，他都可以忍受。

▲首批11.7萬劑AZ疫苗抵台。（圖／交通部提供）



血液透析護理長連麗芬指出，第一線照護人員感染風險本來就高，應該要施打。護理長陳美珍也表示願意接種，除了保護自己，也是保護家人及朋友。

依照中央規定，醫護人員列為施打第一順位，其中又分為4個分類，第1個分類為「設置專責病房或負壓隔離病房，且過去有收確診者的醫院」，第2分類為「設置專責病房或負壓隔離病房，但過去沒有收確診者的醫院」，第3分類為「非屬前述醫院」，第4則是一般診所。