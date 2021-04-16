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高雄今年暴力犯罪冠六都　國民黨：中央未整頓治安是掩護陳其邁

▲國民黨文傳會主委王育敏。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲國民黨文傳會主委王育敏。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市仁武區13日一家車行遭人連開10槍掃射，導致屋內4人中彈送醫，是高雄4月第二起槍擊案。對此，國民黨文傳會王育敏16日記者會上，點名高雄今年1至3月共發生19起暴力犯罪，是六都之冠，甚至2020年10月至今更是每月都有槍擊案。她質疑，行政院長蘇貞昌及內政部長徐國勇不整頓高雄治安，難道是為掩護高雄市長陳其邁？

國民黨16日召開「內政部查緝不力 全台黑槍氾濫 蘇貞昌還不震怒？」記者會，王育敏會中表示，台灣黑槍問題近來嚴重，去年面對治安問題，蘇貞昌一震怒，拔掉台南市與高雄市的警察局長，如今槍擊案越來越多，治安比比去年惡化，但蘇貞昌自太魯閣事故後持續神隱，未公開講話。

王育敏指出，2021年1月至3月，高雄共發生19起暴力犯罪，是六都之冠，甚至去年10月至今，在高雄市長陳其邁任內更是每月都發生槍擊案，蘇貞昌卻不震怒。

接著，王育敏砲口轉向昨天在立法院被問到高雄治安問題時，回答「高雄治安基本上不是最壞」的徐國勇。王育敏質疑，是為掩護陳其邁才這樣說？請問高雄治安要壞到多糟糕，才要整頓治安？

對於蔡政府是否在治安上分藍綠？王育敏提到，2019年9月19日在前高雄市長韓國瑜任內時，徐國勇面對高雄治安問題的態度是「高雄治安是重中之重，人民若不能安居，就無法樂業」、「治安是中央地方一起配合」，甚至曾在立院總質詢後，南下坐鎮。

王育敏批評，現在陳其邁任內高雄每月發生槍擊案，徐國勇為何不敢這樣對陳其邁說？難道在你主政下，治安還要分藍綠嗎？蘇貞昌、徐國勇為什麼面對治安惡化一忍再忍？只因為陳其邁執政嗎？為了民眾安危，凡是有治安問題，無論當地縣市首長是什麼顏色，都應該整頓。

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