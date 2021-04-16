邱毅爆日排放核廢水內幕　「背後有美國的力挺與首肯」

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

日本政府決議2022年排放福島核廢水入海，引起周邊國家不滿。對此，前立委邱毅抨擊，日本政府排放核廢水的決定，背後一定有美國的力挺與首肯，這就是美日狼狽為奸的惡行。

邱毅16日在臉書發文指出，福島核災的主角是東京電力，早已查明存在官商勾結、人謀不贜，所以絕對是個「人禍」，現在將核廢水倒入太平洋，而且總量達到500萬噸，這種行為就是將日本的人禍，讓全世界共同承擔，根本就是「以鄰為壑」，而美國需要日本參與遏制中國，竟然對日本此一滅絶人性的惡行予以支持背書，太可惡了。

邱毅表示，核廢水倒入太平洋不僅破壞海洋生態，損害魚資源，更是一場水資源戰爭，也是核戰爭，更是令人痛恨的生化戰爭。如同，二戰後美日勾結搞生化細菌戰一般，當時惡名昭彰的日本731部隊，由指揮官石井四郎將全數研制資料交予美國中情局，石井四郎及其僚屬不僅沒成為戰犯，還担任中情局研制生化武器的顧問。後來，美國在越戰等多場侵略戰爭中使用生化武器，殘酷屠殺無辜人民。

邱毅自認「知日」的學者，瞭解日本人的虛偽、自大、表里不一、欺善怕惡；他認為，台灣對日本一向卑躬屈膝，所以要為中國人捍衛權益，只能靠大陸了。

邱毅呼籲全體中國人，對美日勾結滅絕人性的惡行，除了怒吼抗議以外，該聯合抵制日貨，拒絕去日本旅遊，讓日本徹底失去大陸市場，讓日本的經濟垮掉，讓菅義偉、麻生太郎這些混蛋自嘗苦果吧！