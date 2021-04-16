假訊息！瞎扯「台灣引進福島核汙水處理」　總統府報警處理

▲日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

日本政府日前決議，將在2年後開始將稀釋過的福島核廢水排入海中，引發周邊各國嚴正抗議，台灣也透過駐處表達關切。但近來網路上流傳一份偽造公文，稱「中華民國台灣引進日本福島核電站部分汙染水進行處理與排放」，文體、格式幾可亂真，驚動總統府報警處理。

根據該流傳在網路上的偽造公文，其文體仿造政府公文格式，但用字遣詞上有不少出入。其載明，「中華民國政府與日本國政府達成一致，由中華民國台灣引進日本福島核電站部分汙染水進行處理與排放」，還稱中華民國政府與日本國政府經外交協商，由總統府內閣會議投票決定云云。

該偽造公文還說，自民國110年4月16日始，日本國福島縣福島第一核電站所產生之部分汙染水將交由中華民國台灣高雄市左營基地與高雄市大樹汙水處理廠聯合處理。

汙水處理設備將由中華民國政府從日本東京電力公司購入。中華民國政府方面將提供運輸費用，日本政府方面將提供相關安全保證。汙水處理設備將交由高雄市大樹汙水處理廠安置，操作和處理人員將從中華民國左營基地調派。

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者林敬旻攝）

有心人士發假訊息混淆認知 總統府急報警處理

對此，總統府發言人張惇涵指出，稍早網路流傳一份來源不明的偽造總統府公文圖片，內容謊稱政府引進日本污水云云，「該流傳之圖片內容完全是錯誤捏造」，是不折不扣的「假訊息」，也是標準的「認知作戰」手法。

總統府在獲知後，已立即向警方報案處置，總統府鄭重呼籲各界勿轉傳假訊息，也勿以訛傳訛。張惇涵進一步表示，這則假訊息不僅說謊不打草稿，萬分可笑，且造假者撰寫公文的程度拙劣不堪，更對台灣習慣和政府體制的知識程度低劣至極。

張惇涵也說明該偽造公文的5大明顯錯誤：

一、該假圖片上的發文日期是今年4月16日，但卻在4月15日就已經在網路流傳，並也在推特上散布。這份「來自未來的假公文」，此種製造假訊息的手法，未免過於粗製濫造。

二、總統府若要發函給國防部，會直接寫「國防部」，而非「中華民國國防部」。這種寫法不只畫蛇添足，也並非我國政府公文書之寫法。

三、該假圖片當中「公布后解密」的「后」字，是簡體字用法。認知作戰之手法與意圖不言可喻。

四、該假圖片中諸如「中華民國台灣高雄市」等用語，孫中校後附上「兵籍號碼」的用法，既不是台灣人習慣使用之語彙，也並非我國公文書慣用之方式。

五、總統府並沒有「內閣會議」。

張惇涵表示，近來諸多類似假訊息，目的在於撕裂台灣社會內部團結，是典型的誤導民眾的認知作戰手法。總統府提醒媒體朋友與國人同胞，對於來源不明的文件，務必提高警覺，注意自身的資安保護；也期盼各界切勿傳遞錯假訊息，避免成為不法錯假訊息的通路。