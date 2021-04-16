【廣編】日本寓教於樂科技「首次登台」！LINNÉ LENS即時生物圖鑑4／15來Xpark體驗

▲日本科技的寓教於樂APP “LINNÉ LENS”即時生物圖鑑，現在也導入桃園水生公園「Xpark」。

圖、文／Xpark提供

新都會型水生公園「Xpark」(高鐵桃園站前「置地廣場桃園」裡)，自4月15日(四)起，開始提供日本科技的寓教於樂APP “LINNÉ LENS”即時生物圖鑑。Xpark是LINNÉ LENS首次的國外合作案。在Xpark使用“LINNÉ LENS” ，專屬你的導覽員就在身邊！

邊玩邊學的“LINNÉ LENS”，台灣首次導入就在Xpark！

作為Xpark「寓教於樂」的一環，自4月15日(四)起，將階段性導入在日本動物園及水族館極具人氣的“LINNÉ LENS”APP供民眾下載使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在台灣，水族館的生物介紹普遍都會使用解說看板，而“LINNÉ LENS”只須將手機放在生物前面掃描一下，就可以呈現生物的名字和詳細資訊。帶有未来感及俐落的設計，使用介面也非常直接易懂，是一個新形態生物解說APP。

“LINNÉ LENS”是什麼

“LINNÉ LENS”只要開啟此APP進行掃描，AI就會瞬間讀取生物的名字。呈現生物的生態及分類、棲息地等資訊的『即時解說APP』。對應魚、鳥、昆蟲、哺乳類、兩棲爬蟲類、甲殻類等各種生物。裡面的解說都出自Xpark工作人員平時的觀察，就像是專屬你的Xpark導覽員正陪著你暢遊Xpark！

此外，在Xpark收集的生物資訊還可以帶回家繼續享樂。可以將你所拍照的照片及充實的解說內容，集合成一本屬於你的海洋圖鑑，讓親近海洋成為你的新日常！

※館內隨時更新掃描精準度，偶有資訊誤差情形，敬請見諒。

Xcafe by PRONTO＜期間限定 新MENU＞舒芙雷鬆餅畫畫拼盤4/15開賣！

「想不起來的海洋圖鑑」連動MENU！來畫畫看你在Xpark看到的生物！

目前獲得好評的參加型活動「想不起來的海洋圖鑑」繪畫徵稿活動，加碼推出Xcafe原創舒芙雷鬆餅！搭配了如繪本世界般的海洋生物之「原創餐墊」，期間限定可愛登場。蓬鬆綿密的鬆餅搭配香甜芒果與濃郁霜淇淋，絕對是水族館的定番甜點！使用附餐中的巧克力筆，揮灑想像力在鬆餅上畫出你在Xpark看到的生物吧！

服務概要

服務名稱：LINNÉ LENS

服務費用：Xpark館内免費使用無上限 ※在Xpark以外的施設也可以免費使用上限1天10種。

對應語言：日語・英文・繁體字・簡體字・韓語・泰語

手機版本：iOS11.2以上、Android8.0以上

URL：https://lens.linne.ai/

YOUTUBE 影片連結:https://youtu.be/EUyxD-YF4U8