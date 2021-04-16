護國神乖！醫PO「乖乖照」…網讚「這些行業鎮得住」：連人也可以

▲台南市長黃偉哲分享台南限定版乖乖。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

記者張乃文／綜合報導

在電腦主機放上「綠色乖乖」，希望能讓主機乖乖不當機的秘密，除了維基百科有記載，甚至連外媒都大篇幅報導；這項特殊的文化也引發熱議，ICU醫師就提到，醫療業同樣有乖乖坐鎮，網友們紛紛在下方留言分享「有個阿嬤住院開刀，家人也準備了一包放在床上要她乖乖養病」、「台灣企銀看到一包乖乖在機台上」、「護理站抽屜、值班室也要供上」，並直呼真的是「護國神乖」。

英國廣播公司（BBC）報導指出，台灣一款「椰子味玉米脆片」被視為是吉祥物，可確保高科技機器順利運轉。報導解釋，在台灣，科技產業的機器上都會擺放這款玉米脆片。這傳統是源自一位正在寫論文的研究生，當時因電腦頻頻當機，結果他擺上代表順利運轉的「綠色乖乖」，沒想到電腦真的正常運作，而「綠色乖乖傳奇」就因此誕生。

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▲台灣乖乖文化登上BBC。（圖／翻攝BBC）

報導一出，引起的「乖乖旋風」也讓不少縣市首長分享了自家的限定版乖乖，台南市長黃偉哲拿出台南限定加強版「八家將乖乖」，雖然是五香口味但也能「惡靈退散」，屏東縣長潘孟安則曬出2019年燈會限定的「洋蔥乖乖」，霸氣喊：「洋蔥味一樣鎮得住。」有趣宣傳逗樂大批網友。

而醫療業也同樣需要乖乖守護，ICU醫師陳志金就貼出一張照片，並提到「BBC今天洩漏了台灣科技業神秘『守護神』的秘密，其實，醫療業也有」。網友們則在下方留言分享各行各業乖在哪，「台灣企銀看到一包乖乖在機台上」、「實驗室的檢測儀器上都有一包，還每年都要做更換」、「捷運司機處也有」、「霜淇林機上方也會放耶」、「學校教務處還放超大包的那種」。