「治酒癮、躁鬱藥物」也能抗新冠肺炎！　中研院新發現登國際期刊

▲以螢光儀器測試鋅離子剔除實驗，陳婷（左）與第二作者研究助理費正尹（右）。（圖／中研院提供）



記者許展溢／台北報導

中央研究院生物醫學科學研究所林小喬特聘研究員、分生所袁小琀特聘研究員帶領研究團隊發現，治療酒癮的藥物「雙硫侖（Disulfiram）」，和治療躁鬱症的藥物「依布硒（Ebselen）」，和（remdesivir）合併使用，可能有治療COVID-19的效果，可更有效地增強對SARS-CoV-2病毒複製的抑制能力。中研院表示，然而仍需未來動物實驗和人體臨床試驗進一步證實。



中研院指出，林小喬研究團隊過去曾發現鋅離子為穩定蛋白結構的關鍵，若去除鋅離子，會使該蛋白的結構或功能喪失。此次團隊延續該研究，發現SARS-CoV-2中數個具重要功能的蛋白結構中都含有不穩定之鋅離子，因此透過雙硫侖或依布硒這類可剔除鋅離子的藥物，就可同時瓦解這些蛋白結構，導致病毒重要功能喪失，進而成功抑制病毒複製。



論文第一作者、林小喬團隊成員陳婷博士說明，瑞德西韋可抑制SARS-CoV-2，但病毒易變異並產生抗藥性，不過由於雙硫侖和依布硒這類藥物的作用機轉，可同時靶向多個病毒的重要功能蛋白，因此若以瑞德西韋合併這二種藥物，就有可能中斷病毒複製過程中的數個步驟，較單用瑞德西韋效果更佳。



林小喬說，治療慢性酒癮的雙硫侖或治療躁鬱症的依布硒都是存在已久、並取得各國許可的現有藥物，且這些藥物普及、便宜，對於經濟能力較弱的國家來說更能負擔，目前細胞實驗中這兩種藥物各自和瑞德西韋混用後，可加強瑞德西韋抑制病毒的能力，未來還需在動物及人體臨床試驗中驗證其加成的效力，期待可以提供COVID-19患者更多治療的選擇。



中研院指出，該研究已於今年4月刊登在國際期刊《美國化學學會藥理與轉化科學》（ACSPharmacology & Translational Science）， 為全球第一篇提出透過雙硫侖、依布硒藥物和瑞德西韋合併使用增強抗SARS-CoV-2效果的研究。