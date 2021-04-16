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社會 社會焦點 保障人權

人妻結婚10個月被抓去關　出來老公跑了！氣喊「被洗腦才嫁」

記者黃翊婷／綜合報導

小萍（化名）2018年11月間與阿雄（化名）結婚，沒想到才過了10個月的夫妻生活，就因為吸毒被抓去觀察勒戒，勒戒完畢後卻完全聯絡不上人，當母親問起這件事，她還曾回答「我是被洗腦才結婚的」，最終在今年4月初獲得台中地院法官裁准離婚。

▲▼監獄,逃獄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小萍接受觀察勒戒期間，老公便離開住處，不知所蹤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

小萍在判決書中主張，兩人結婚之後一起住在母親名下的房子，2019年9月底她因為施用毒品，被法院裁定勒戒觀察，丈夫在這段期間，也因為捲入毒品案件遭通緝，之後兩人就沒有往來，等到她終於結束觀察勒戒，丈夫已經搬離住所，聯絡不上，找了好久都沒有找到人，這才放棄決定訴請離婚。

小萍的母親也出庭證稱，自己也是收到戶政通知，才知道女兒結婚，「我有去問她，她告訴我是被洗腦才結婚的」、「就是因為女婿被通緝了，我才跟她說不可以在一起，我帶她去高雄，她有去找人，但是都找不到」。

台中地院法官認為，經過查證確認阿雄從2019年9月至今就沒有回過住處，未再與小萍共同生活，算一算雙方分居已經超過1年半，加上兩人都喪失維持婚姻的意願，可歸責程度是男方較重，最終裁定准許女方的請求，判准離婚，全案仍可上訴。

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