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一出手就假扣押「凍結帳戶」　美女律師曝有錢人離婚：各種恫嚇

▲男子戴綠帽提離婚，驚覺財產早已被掏空。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲李怡貞曝有錢人離婚「不是想像中割地賠款的簡單」。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「有錢人離婚，不是我們想像中割地賠款的簡單。」美女律師李怡貞10日在粉絲專頁貼文，分享律師執業心得，提到她處理蠻多有錢人的離婚案件時，發現很多真正的有錢人都希望低調處理，但過程總是刺激驚險，各種交鋒，各種恫嚇，「總之，希望我女兒長大不要嫁豪門，而是最好把自己經營成好門。」

李怡貞文中表示，有粉絲給她看了一個有錢人的離婚協議書新聞，她覺得蠻有趣，不過就先指出「其實處理蠻多有錢人的離婚案件，真正有錢人離婚都是希望低調處理，不太可能會讓律師把協議書改編露出（無惡意，我是說我自己的當事人）。」

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她說自己確實遇過當事人有錢到超乎她想像的程度，所以「海內外都有資產、配偶保證人的身份、雙方家族事業的合作，借名登記財富操作的資產……等等」，這些關係到錢的東西，如果要離婚就都需要一併處理，「但是常常有錢的一方一開始總是希望另外一方能淨身出戶，或是拿『零頭』打發（此零頭可能相當於信義區豪宅一棟）。」

▲▼夫妻,吵架,離婚。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲李怡貞文中曝光有錢人離婚時會出的招。（示意圖／PAKUTASO）

「若有抓到一些家裡握權長輩們沒辦法接受的『道德瑕疵』，或甚至無法曝光『黑暗面』的不良慣習，大多很好談，因為傳出去除了可能會影響將來的繼承（長輩改遺囑）」，畢竟嚴重的話，還可能影響關係企業合作關係。

李怡貞接著說，還有更狠的可能早就諮詢好律師，等待時機「一出手就先假扣押下去，除了讓對方帳戶凍結，甚至影響到公司金流，律師到處查封各種不動產的流程，甚至讓住所跟公司大樓議論紛紛，產生壓力，最後不得不和談。」她說，有錢人離婚，其實雙方都有律師顧前顧後，畢竟都是為了錢。但若一談好，雙方的默契就是好聚好散、不再提起，「常常在離婚協議書中加註鉅額懲罰性違約金的保密條款，或是另外簽署NDA，都很常見。」

她笑說，其實有時候有錢人離婚根本不像大家想像中簡單，「有時候他們顧慮的事情反而是一般人覺得啼笑皆非的事」，而且她其實不能說太多，「大多有錢人離婚和解，就是為了讓人在法院連查都查不到紀錄。」最後李怡貞結論中直呼，希望女兒長大不要嫁豪門，「為母老了可不想繼續跟前顧後吶！」

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