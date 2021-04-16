嘴甜的孩子得人疼！3種情況「這樣回」保證人見人愛

▲想要人見人愛，首先要先學會嘴甜。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

大家都知道「嘴甜的孩子得人疼」，但是許多人卻不知道嘴甜該要講什麼，在《愛無能》一書提到，可以使用「人見人愛對話法」，而人見人愛對話法最典型的心理狀態就是「經常感受到喜悅、開心，看待世界與他人都感受到舒服、輕鬆，對自己的人生感恩也覺得獲得很多祝福」，也列出3種語境的回應方式，讓你輕鬆成為嘴甜孩子。

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▲在《愛無能》一書中列出3種語境的回應方式，讓你輕鬆成為嘴甜孩子。（圖／采實文化提供）



正向語境

「還好有你幫忙，真是太感謝了！」

回應：「不客氣，你們也做得很用心！」〈接收＋稱讚〉

「哇！你口條真得好好喔，怎麼講話這麼清晰有邏輯，好羨慕！」

回應：「謝謝，你也可以做到！」〈感恩＋肯定〉

「我們會一直在旁支持你的，放心往前吧！」

回應：「謝謝你一直都在，你讓我安心許多！」〈感恩或接收＋肯定〉

中性語境

「你知道這附近有哪家餐廳好吃嗎？」

回應：「這附近很多，你喜歡吃什麼？義大利麵、牛肉麵、日式料理、中式料理？」〈連結＋問候〉

「最近某某藝人的離婚事件很多人討論啊！」

回應：「我也有聽說，你怎麼看這些討論？」〈理性＋支持〉

「我找不到我的手機，你有看到嗎？」

回應：「我也沒注意到呀，你最後有印象放哪裡？要我幫你找嗎？」〈理性＋支持〉

負向語境

「好煩喔，為什麼事情這麼多，根本做不完！」

回應：「還好嗎？真是辛苦你了，需要我幫忙嗎？」〈平靜＋關懷〉

「你為什麼這點事情都做不好！就不能多花點心思嗎？」

回應：「我會再更謹慎一點，很抱歉讓你有這樣的感覺。」〈自省＋理解〉

「我真不知道你腦袋是幹麼用的，你大概只剩臉能看吧！」

回應：「我知道你很生氣，沒謹慎思考的地方我會反省。」〈自省＋理解〉