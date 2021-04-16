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亞洲唯一獲邀法國拉瓦勒大展　清大15件虛擬藝術校園首度展出

▲亞洲唯一獲邀法國拉瓦勒大展　清大15件虛擬藝術校園首度展出。（圖／清大提供）

▲清華藝術學院學士班主任陳珠櫻(前中)指導學生創作科技藝術作品，獲得邀請參加法國拉瓦勒（Laval Virtual）虛擬實境展國際數位藝術節。（圖／清大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

清華大學藝術學院學士班及跨院碩博班「科技藝術組」學生的15件科技藝術作品，登上了歐洲最富盛名的虛擬實境盛會--法國拉瓦勒（Laval Virtual）虛擬實境展所舉辦的國際數位藝術節，成為亞洲唯一受邀參展的大學。今、明兩天登入虛擬世界展場中的清華大學館，就可以看到插座中跑出數位生物、二維條碼變成鐵窗窗花等令人驚艷的科技藝術作品。

法國拉瓦勒虛擬實境展創始於1999年，是歐洲第一個虛擬及擴增實境的科技展，每年展出最具話題及創新性的技術與設備，並自4年前開辦名為「真實/虛擬」(Recto VRso)的國際數位藝術節，邀請全球藝術家以虛擬及擴增實境技術展現藝術創作。

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▲亞洲唯一獲邀法國拉瓦勒大展　清大15件虛擬藝術校園首度展出。（圖／清大提供）

▲清華大學藝院學院學生布展、測試中。

受到新冠疫情的衝擊，這項國際數位藝術節去年起由實體改為線上進行，主辦單位在一個月內就創造出一個虛擬世界，邀請藝術家及頂尖大學的科技藝術學生盡情揮灑創意。清華大學今年也首度獲邀，在拉瓦勒3D虛擬世界設立了一座清華大學館，與法國、加拿大、奧地利等國大學一同展出科技藝術作品。

清華大學前年特邀原任教於法國巴黎第八大學、專長數位創意的藝術家陳珠櫻回台，擔任清華藝術學院學士班主任。她與助理教授潘正育共同帶領20位學生，籌畫了15件科技藝術作品參展。陳珠櫻表示，去年開始的疫情限制了人們的移動，但卻封鎖不了藝術家的創意，在虛擬的世界中，想像力與創造力正加速爆發，清華的學生也參與其中，展現多元創意，許多作品都令人驚艷。

▲亞洲唯一獲邀法國拉瓦勒大展　清大15件虛擬藝術校園首度展出。（圖／清大提供）

▲▼黃紀虹創作的「數位生物」們。

▲亞洲唯一獲邀法國拉瓦勒大展　清大15件虛擬藝術校園首度展出。（圖／清大提供）

清華大學藝術學院學士班大二生黃紀虹創作的「數位生物」，就呈現出她想像中從插座裡跑出來的許多生物，只要將平板、手機靠近插座，就能看見它們。「科技能幫助我們把想像變成真實！」黃紀虹拿起平板靠近插座，畫面頓時出現一隻隻長得像機器人的虛擬生物，有的在插座旁來回走動、有的如路燈般點亮光明，引起觀者一陣驚呼。

黃紀虹介紹，高挑的「點燈人」有些駝背，修長手臂提著一盞燈，就好像路燈照亮世界；「趨光者」總有一隻小跟班，代表追隨他人的人們；「開拓者」借用了魚的形象，象徵游移中的人；而「努力家」不像其他生物埋伏在插座周圍，他自己搬運電池，不受插座限制。

還有一個白色圓圈頭的無臉生物，手上拿著平板觀察其他生物，「這隻生物代表每一位在場的觀眾，也成為我世界裡的一員。」黃紀虹說。

「來日綺窗前」的創作者是藝術學院學士班大二生林子妍。她平日喜歡觀察巷弄間的窗花與房屋擺設，想像裡面住著甚麼樣的人，所以把窗花變成QR code，將日常中對巷弄街坊的觀察，投射在一格格窗間，帶觀眾一點一滴拼湊出內部的世界。

▲亞洲唯一獲邀法國拉瓦勒大展　清大15件虛擬藝術校園首度展出。（圖／清大提供）

▲▼林子妍示範用手機掃描QR code窗花，獲得線索。

▲亞洲唯一獲邀法國拉瓦勒大展　清大15件虛擬藝術校園首度展出。（圖／清大提供）

林子妍說明，當觀眾拿起手機掃描QR code，就能獲得線索，不論是鋼琴聲、多肉植物布景、神明桌、電視播報新聞、巷弄的吵架聲等，喚起每個人熟悉又陌生的街角記憶。

這15件充滿創意的科技藝術作品不僅在線上展出，也從今天開始以「科技藝術校園展 - 2021日常‧非常」之名在清華大學南大校區竹師藝術空間二館實體展出至5月1日。此次展出邀請巴黎知名策展人蘇睿克（Jean-Luc SORET）擔任策展指導，呈現學生對生活的觀察與想像，帶觀眾看見不一樣的日常。

擔任總召的藝術學院學士班大二生林俊遑說，非常感謝策展指導老師蘇睿克的遠距指導，他花了許多時間一一與同學討論，深入了解15件作品的內涵後，協助學生設計安排展場的空間模組，令他們獲益良多。比如展場空間不大，作品容易互相干擾，蘇睿克就建議他們調暗展場照明，用聚光燈分別打在15件作品上，讓每件作品獨立呈現、更顯突出。

想一窺「真實/虛擬」(Recto VRso)國際數位藝術節的精彩作品嗎？陳珠櫻表示，只要登入 https://laval.digifactory.fr/ticketing-0/recto-vrso-april/informations-visiteur，就可以免費註冊，創造一個代表自己的虛擬人物進入展場，享受阿凡達式的沈浸式體驗。

RECTO VRSO 2021國際數位藝術節(4月14日-16日)網站:https://rectovrso.laval-virtual.com/en/home/

▲亞洲唯一獲邀法國拉瓦勒大展　清大15件虛擬藝術校園首度展出。（圖／清大提供）

▲▼清華大學首度獲邀在拉瓦勒3D虛擬世界設立了一座清華大學館。

▲亞洲唯一獲邀法國拉瓦勒大展　清大15件虛擬藝術校園首度展出。（圖／清大提供）

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