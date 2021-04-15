9隻鮭魚都沒改名！身分證P圖「涉及偽造文書？」　律師解答了

▲洪以諾坦言自己從未改名。（圖／洪以諾提供）

記者曾筠淇／採訪報導

「超過一半的鮭魚身分證是我P的！」就讀清大的洪以諾日前在臉書上PO出「改名為洪鮭魚」的身分證照片，吸引不少人朝聖；然而，他事後卻表示自己其實從未改名，一切都是靠修圖完成。消息一出，就有人好奇這麼做會不會有法律問題；對此，知名律師呂秋遠也解答了。

回顧改名事件，洪以諾3月16日於臉書上貼出「改名為洪鮭魚」的身分證照片，並表示目前已約成8團，「以下開放鮭魚朋友預約，這邊留言會優先（聯繫並抽出幸運兒）。」當時，貼文底下湧進1000多則留言，分享次數近500次，在網路上掀起熱議。

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不過，洪以諾4月12日就在臉書上表示，其實他從未改名，他只是透過P圖來進行實驗，觀察網路、社會生態，並藉以了解大眾對這件事的反應。他透露，其實之前有很多新聞報導都曾出現他修圖的身分證，像是「洪鮭魚、謝鮭魚、廖鮭魚」等，約有9張假鮭魚身分證都出自他手。

▲洪以諾也有幫其他人P圖。（圖／洪以諾提供）

消息一出，不少網友都質疑洪以諾的行為可能會有法律問題，「這是偽造文書跟詐欺罪吧」、「可能沒有法律系的朋友，所以才會洋洋得意」、「所以變偽造文書了」、「這算不算是偽造文書」。

對此，《ETtoday新聞雲》記者向知名律師呂秋遠求解，詢問「洪鮭魚」等假改名的人若只是純粹P圖、無做他用，這樣是否會涉及任何法律問題？呂秋遠回應，「應該沒有犯法問題，因為不是直接塗改身分證。」至於散布P圖照片、辦展覽、使用P圖身分證受訪的行為，其實也「不會」有法律上的問題。