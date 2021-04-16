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單親媽帶兒遇恐怖情人　「連你兒子一起打死」下秒開2槍！

▲▼家暴,暴力,受虐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北黃姓男子有毒品前科服刑完竟不知道悔改，非法持有槍枝及子彈，甚至直接在女友面前掃射。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北黃姓男子擁有毒品前科，豈料仍不知悔改出獄後，竟又持有槍枝、子彈、火藥等藏放在不知情女友租借的迷你倉庫。沒想到暴力的他有天與女友吵架，直接亮槍嗆「我一定要打死你，連你兒子一起打死」接著就往天花板、客廳開2槍，導致女友心生恐懼報警處理。士林地檢署日前依非法持有槍枝、恐嚇等罪嫌將他起訴。

根據起訴指出，黃姓男子曾因違反毒品危害防制條例，2019年才剛出獄安分沒幾個月，去年4月1日從楊姓男子（同年月21日死亡）取得非制式手槍、子彈、彈匣、火藥、撞針等整套製槍工具，並將宛如小型兵工廠的這些攻擊物品藏在女友所承租淡水區迷你倉庫裡。

女友阿芳（化名）帶著兒子與黃男同住，沒想到去年11月26日，黃男基於恐嚇及傷害犯意，又持手槍毆打阿芳頭部及身體，並對阿芳凶狠恐嚇「我一定要打死你，連你兒子一起打死」接著朝天花板及客廳牆壁各擊發1槍。

過了4天，黃男又施暴並持菜刀作勢揮砍阿芳，導致她頭部、眼部、肩膀、四肢瘀擦傷，黃甚至持「拍拍棒」及不詳刀子押著阿芳到迷你倉庫，拿走放在倉庫裡的2把槍枝，再將阿芳帶往淡金路一處住宅找人理論，但隨即遭對方多人聯手壓制，黃男趁亂逃走後，將槍枝棄置在工廠草叢裡。阿芳對於黃男的暴力相待，再也無法忍受並向警局報案。

警方同年12月1日持搜索票到黃男住處，當場查扣非制式手槍1枝、159顆子彈及半成品、彈匣彈簧、火藥、撞針等物，並前往迷你倉庫查扣97顆彈殼、46顆空包彈、47顆子彈、消音器、彈匣等證物，也在草叢中找到手槍。

士林地檢署認為，黃男涉非法持有非制式手槍、製造槍砲主要組成零件及製造子彈等3罪；家暴部分則犯3次傷害、3次恐嚇、1次剝奪行動自由罪，依法提起公訴，且5年內故意再犯建請法院加重其刑。

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