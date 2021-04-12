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貴婦砸2千萬買舒眠課程　3年打400次牛奶針！驗出K他命怒控醫

▲▼花千萬買醫美課程竟中毒。（圖／記者黃宥寧攝）

▲呂女在丈夫陪同下悲控，在東區醫美診所花2千萬買舒眠療程注射俗稱「牛奶針」，施打近3年竟驗出K他命反應。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市一名長相亮麗的呂姓貴婦，淚控因壓力夜不成眠，於是求助熟識多年的醫美醫師劉祥耀。呂女指控，從第一次施作「陰道緊實手術」劉男得知她有睡眠困擾，於是推薦她購買「舒眠課程」，豈料這舒眠課程竟是施打俗稱「牛奶針」，為第4級管制藥品普洛福靜脈注射液，3年來施打4百多次，花費2千萬多元，竟還驗出K他命反應，讓她憤而提告。

43歲的呂女在丈夫陪同下接受訪問，她表示7年前生了兒子裝了避孕器，進而認識當時為婦產科醫師劉祥耀，因為已經認識多年，也對劉男相當信任。在2018年3月期間她前往劉祥耀開設的醫美診所進行「陰道緊實」手術，劉男得知她有睡眠困擾並推薦她購買「舒眠課程」。

▼信任劉祥耀醫師的呂女，接受療程建議施打牛奶針沒想到竟成癮驗出K他命成分。（圖／邱先生提供）

▲▼ 施打牛奶針竟成癮。（圖／邱先生提供）

沒想到已經陷於珠寶經商遭騙千萬的窘境、身心俱疲的她，因劉祥耀向她推銷打針可以助眠，竟是另一場惡夢的開始！呂女表示，每次打完針她就會在診所睡覺，有次從中午12點打針一躺就是晚上8點多，費用部分更是看劉祥耀心情，幾千到幾萬元都有，並且都以現金支付，而診所卻從沒開過收據給她。

呂女哽咽表示，「打完針後就像是斷片，什麼都記不得」，她稱每一次醒來意識都不太清楚，甚至有次恍神返家，警衛告訴她有包裹，她卻完全不理會，直接晃回家。

這3年來呂女為求一覺好眠，經常前往劉祥耀的診所，密集到2天就會去1次。呂女說有次她帶了5萬多塊現金，未料劉祥耀將她身上的現金都拿走聲稱給付「療程費用」，讓她連坐計程車錢都沒有。

▼呂小姐拿出與劉祥耀對話紀錄，劉男直接在LINE記事本寫沒有看到現金絕對馬上拔針、及今天沒有匯下次來就罰5千等語。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 牛奶針。（圖／記者黃宥寧翻攝）

不僅如此，呂女悲痛表示，有次神智不清躺在病床上時，劉祥耀竟將她從診療床上拖到地板上，然後把她衣服丟下床，叫她自己穿好。1月初她發現記憶力似乎變差且經常感到心情焦慮，決定鼓起勇氣向丈夫求救並交代來龍去脈。丈夫知情後立刻帶著愛妻到大醫院求診，沒想到抽血驗尿後竟得到晴天霹靂結果，呂女被檢驗出K他命反應。她難過向記者表示，「我不抽菸、對酒精過敏不喝酒更沒有毒品的朋友，怎麼會有這種結果」，直到今日還得進行戒癮療程，讓她萬分痛苦。

▲▼花千萬買醫美課程竟中毒。（圖／記者黃宥寧攝）

呂女表示，事後她才知道原來自己被施打第四級管制藥品長達3年，向劉男要真相，劉卻向她辯稱，「自己是婦產科醫師，依法是可以使用牛奶針」；她萬萬沒想到本來是想改善睡眠，而劉祥耀卻將牛奶針當商品看心情在賣，也得不到劉誠意的道歉。

她將自己切身之痛公諸於世，並表示過去有案例就是因為施打牛奶針斃命，而她也表示自己不是打牛奶針成癮的單一個案，甚至有許多網友也向她求助該如何戒癮，她覺得很心疼也很心痛，希望衛生單位可以重視這件事，不要讓小診所有漏洞可以鑽。她7日在丈夫陪同下出面提告劉男，讓社會大眾知道劉祥耀身為醫師卻從事這樣非法行為。

▼劉祥耀發表聲明，表示一切靜待司法調查。（圖／劉祥耀提供）

▲▼花千萬買醫美課程竟中毒。（圖／記者黃宥寧攝）

對此記者致電詢問劉祥耀醫師，他僅傳一份聲明表示，「一切醫療行為是呂小姐本人強烈要求，並從未主動對呂女士推銷或建議療程、服務，一切醫療行為皆經過呂女士同意，相關事項後續涉及司法程序，不便做回應，一切靜待司法調查。」

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