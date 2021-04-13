偷拍性愛影片嗆前女友「幫妳約炮」　恐怖情人免坐牢代價曝

▲新北市詹姓男子與前女友交往2年多因故分手，去年4月間傳送竊錄2人性愛影片揚言要幫女子約炮，還怒嗆「我就是要讓妳死了怎樣」挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市詹姓男子於2018年4月至2020年3月間與女子交往期間，趁2人發生性行為時以手機竊錄性愛影片，去年4月間2人分手後，詹男以手機傳送竊錄之性愛影片給女友，並恫嚇「幫妳發可以約炮啦」，甚至還傳送簡訊「我就是要讓妳死了怎樣」，女子心生畏懼下報警提告；桃園地院審結分別依妨害秘密判處4月有期徒刑、恐嚇危害安全罪判處3月有期徒刑，應執行6月有期徒刑，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，52歲的詹姓男子與女子在2018年4月至2020年3月間為男女朋友關係，後來2人因故分手，詹男在去年4月28日傳送2人交往期間發生性行為時，以手機竊錄之性愛影片截圖給前女友，隨後又以簡訊恫嚇「我明天就幫妳多一些廣告單啦，幫妳發可以約炮啦」、「我會再次帶人去妳家走走，讓妳家人知道妳是酒店小姐，而且還跟我在一起兩年多」、「我就是要讓妳死了怎樣」、「我叫你出去我殺了妳嗎」等語恐嚇，致使女子心生畏懼向警方報案提告。

詹男在偵訊時否認有上述恐嚇與妨害秘密等犯行，辯稱確實有傳送上開簡訊內容給女友，因當時2人在吵架生氣才說的，詹坦承曾以手機拍攝2人性愛影片，有些影片拍攝時，女子並不知情等語；女子則提供手機簡訊翻拍照片、性愛影片截圖等佐證，桃檢依妨害自由等罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官認為，詹男無故竊錄其與女子性交過程之非公開活動與身體隱私部位，嚴重侵害其個人隱私，嗣因感情不睦，再持攝錄影片截圖恫嚇女子，造成其嚴重不安與困擾，對女子身心造成難以抹滅傷害，且犯後飾詞狡辯，未見悔意，依竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪判處4月有期徒刑、又犯恐嚇危害安全罪處3月有期徒刑，應執行有期徒刑6月，如易科罰金，以每日1千折算1日，本案還可上訴。

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