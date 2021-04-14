台南首創修復混凝土構造古蹟　西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫修復

▲「直轄市定古蹟西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫」修復工程竣工，台南市長黃偉哲等人前往視察瞭解修復成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歷時3年半、耗資近2億的「直轄市定古蹟西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫」修復工程已於近日竣工，台南市長黃偉哲14日親自前往視察瞭解修復成果，宣告活化工作正式啟動。

視察現場包含文化局長葉澤山、市場處長陳豪吉、西門淺草青春新天地自治會長劉昭輝、淺草里長陳建國及市議員沈震東、陳怡珍、許至椿、盧崑福、洪玉鳳皆到場關心。

台南市長黃偉哲表示，台南首創大規模修復混凝土構造古蹟，幾乎全面拆除的古蹟結構，以達到過半保存的成果，西市場屬於台南市民珍視的文化寶藏，兼具吸引力的觀光景點，建築本身有特色，希望硬體完成後，將來在軟體的部分，包括販賣品項、動線規劃，每一攤都有它的特色，台南連一碗鹹粥，法院都認為是民眾的小確幸，台南的美食、台南的美好、台南的好工藝品，都是值得來珍視，感謝市場處協調攤商及文資處修復古蹟的努力，期待未來陸續完成「周邊街廓整體改建工程」及「再利用經營與商圈活化」後，能為商圈帶來可觀的觀光商業效益。

文化局指出，「西市場」的修復存在兩項指標意義：一在「修復技術」方面，係南市大規模修復混凝土構造古蹟之首例，運用「層次」的概念進行檢測解體，使幾乎全面拆除的古蹟結構，得以達到過半保存的成果。

西市場也是繼國定古蹟台南州廳與台南地方法院後，再一次成功復原馬薩頂的案例；有別前例的是西市場特別採用鋼構作為核心進行復原，蘊含新舊融合的特殊美感，而遭遮蔽與損毀的線角、拱心石及牛腿等精美裝飾，也在過程中經由傳統匠師予以妥適修復，呈現工藝美感。「地區發展」方面，展現南市府振興淺草商圈的意志及階段成果，黃偉哲市長肯定前期市場處協調攤商及文資處修復古蹟的努力，也期待未來經發局陸續完成「周邊街廓整體改建工程」及「再利用經營與商圈活化」後，能為商圈帶來可觀的觀光商業效益。

文資處進一步說明，市定古蹟西市場及香蕉倉庫為南市市集轉型、衛生管理與鋼筋混凝土技術發展的見證者，這座在地人口耳相傳迄今的「大菜市」，更是台南人日常生活裡記憶最深刻的重要地標，後續將由經發局進行周邊街廓改善、古蹟再利用及商圈活化，完成後此處將銜接河樂廣場、林百貨、孔廟與美術館園區等景點，形塑成為城市觀光、人文藝術、休閒慢活的舊城核心區，完成振興中正淺草商圈的最後一塊拼圖。

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