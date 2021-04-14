　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南首創修復混凝土構造古蹟　西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫修復

▲「直轄市定古蹟西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫」修復工程竣工，台南市長黃偉哲等人前往視察瞭解修復成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「直轄市定古蹟西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫」修復工程竣工，台南市長黃偉哲等人前往視察瞭解修復成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歷時3年半、耗資近2億的「直轄市定古蹟西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫」修復工程已於近日竣工，台南市長黃偉哲14日親自前往視察瞭解修復成果，宣告活化工作正式啟動。

▲「直轄市定古蹟西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫」修復工程竣工，台南市長黃偉哲等人前往視察瞭解修復成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

視察現場包含文化局長葉澤山、市場處長陳豪吉、西門淺草青春新天地自治會長劉昭輝、淺草里長陳建國及市議員沈震東、陳怡珍、許至椿、盧崑福、洪玉鳳皆到場關心。

▲「直轄市定古蹟西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫」修復工程竣工，台南市長黃偉哲等人前往視察瞭解修復成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南首創大規模修復混凝土構造古蹟，幾乎全面拆除的古蹟結構，以達到過半保存的成果，西市場屬於台南市民珍視的文化寶藏，兼具吸引力的觀光景點，建築本身有特色，希望硬體完成後，將來在軟體的部分，包括販賣品項、動線規劃，每一攤都有它的特色，台南連一碗鹹粥，法院都認為是民眾的小確幸，台南的美食、台南的美好、台南的好工藝品，都是值得來珍視，感謝市場處協調攤商及文資處修復古蹟的努力，期待未來陸續完成「周邊街廓整體改建工程」及「再利用經營與商圈活化」後，能為商圈帶來可觀的觀光商業效益。

▲「直轄市定古蹟西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫」修復工程竣工，台南市長黃偉哲等人前往視察瞭解修復成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局指出，「西市場」的修復存在兩項指標意義：一在「修復技術」方面，係南市大規模修復混凝土構造古蹟之首例，運用「層次」的概念進行檢測解體，使幾乎全面拆除的古蹟結構，得以達到過半保存的成果。

▲「直轄市定古蹟西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫」修復工程竣工，台南市長黃偉哲等人前往視察瞭解修復成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

西市場也是繼國定古蹟台南州廳與台南地方法院後，再一次成功復原馬薩頂的案例；有別前例的是西市場特別採用鋼構作為核心進行復原，蘊含新舊融合的特殊美感，而遭遮蔽與損毀的線角、拱心石及牛腿等精美裝飾，也在過程中經由傳統匠師予以妥適修復，呈現工藝美感。「地區發展」方面，展現南市府振興淺草商圈的意志及階段成果，黃偉哲市長肯定前期市場處協調攤商及文資處修復古蹟的努力，也期待未來經發局陸續完成「周邊街廓整體改建工程」及「再利用經營與商圈活化」後，能為商圈帶來可觀的觀光商業效益。

▲「直轄市定古蹟西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫」修復工程竣工，台南市長黃偉哲等人前往視察瞭解修復成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文資處進一步說明，市定古蹟西市場及香蕉倉庫為南市市集轉型、衛生管理與鋼筋混凝土技術發展的見證者，這座在地人口耳相傳迄今的「大菜市」，更是台南人日常生活裡記憶最深刻的重要地標，後續將由經發局進行周邊街廓改善、古蹟再利用及商圈活化，完成後此處將銜接河樂廣場、林百貨、孔廟與美術館園區等景點，形塑成為城市觀光、人文藝術、休閒慢活的舊城核心區，完成振興中正淺草商圈的最後一塊拼圖。

超熱賣明星級唇彩


 

ET快訊
台股爆4838億歷史天量　分析師曝關鍵原因！
這間國小超幸福！營養午餐驚見「龍蝦」
疑活活餓死4月兒！警押狠父殯儀館相驗　他神態輕鬆還「一次抽2
LIVE／拜登首發團訪台　抵達松機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南首創修復混凝土構造古蹟　西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫修復

新北金山「波浪大道」健走路跑520登場　15日起開放免費報名

7童嘔吐發燒！台中幼兒園驚傳食物中毒停課　教育局：無關缺水

「沒有貪汙只有冤誣」　彭百顯出書訴求回歸歷史真相和社會正義

雲林全中運選手雞不可失　獲贈陳金鋒代言雞胸肉4000份

台中已培訓近600防災士　陳子敬：深入各角落建構綿密救護網

近3千職缺、年產值196億！「竹科X」第1棟大樓最快年底動工

喜事頻傳！　屏東內埔分局3警產子　分局長贈彌月禮

外食吃得健康！花蓮有機講堂　小農結合餐飲打造綠色生活網

賞鯨船發源地...花蓮石梯漁港防撞碰墊破損　有錢修了！

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

台南首創修復混凝土構造古蹟　西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫修復

新北金山「波浪大道」健走路跑520登場　15日起開放免費報名

7童嘔吐發燒！台中幼兒園驚傳食物中毒停課　教育局：無關缺水

「沒有貪汙只有冤誣」　彭百顯出書訴求回歸歷史真相和社會正義

雲林全中運選手雞不可失　獲贈陳金鋒代言雞胸肉4000份

台中已培訓近600防災士　陳子敬：深入各角落建構綿密救護網

近3千職缺、年產值196億！「竹科X」第1棟大樓最快年底動工

喜事頻傳！　屏東內埔分局3警產子　分局長贈彌月禮

外食吃得健康！花蓮有機講堂　小農結合餐飲打造綠色生活網

賞鯨船發源地...花蓮石梯漁港防撞碰墊破損　有錢修了！

于美人期待大甲、白沙屯媽祖遶境相會　曝詹雅雯復出時間

民眾黨邀民進黨創黨大老尤清演講　談黨綱與黨政發展

徐玄IG出面感激不忘放火燒大家　身上唯美提花上衣竟千元有找

終止連4貶！新台幣收28.435元、升值3分

400元打槍音檔流出！傳播妹「覺得被下降頭」　經紀：正常了再聯絡

汽機車零配件與車電展AMPA今開展　貿協：近400家業者參與

男友月砸萬元請大餐！她知「血汗真相」內疚了：我不想給錢該怎做

台股出現「雪崩式」賣壓！他嚇壞　賣光手上股票…分析師說話了

少年籃賽／宜蘭南澳衛冕成功　完成二連霸教練力讚球員

少女性愛成癮！男友無法招架找友幫忙...前後榨乾25男子

SWAG最會賺錢女優收入曝！暗黑版吳佩慈現身：只出場約會沒做S

地方熱門新聞

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

白沙屯媽大迴轉駐駕BMW　董事長淚

「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成三媽會

「竹科X」第1棟大樓最快年底動工

水圳旁飄鈔票老農急撿！原來是港人玩漂漂河遺失

三芝山區查獲違法使用山豬吊　動保處開罰1.5萬元

屏東玄武宮「遶境平安祭」千人集結　替代道路警幫腦補

老翁遛狗遭醉漢怒罵砍傷嫌犯遭逮又被回

工人今彩539同號買3張中1200萬

白沙屯媽祖「衝台鐵賜福」　眾人感動驚呼

桃園抗旱使用埤塘水源　否則水庫見底！

7童嘔吐發燒　台中知名幼兒園傳食物中毒停課7天

基隆拆除組長包庇按摩院　通風報信、違建不拆

更多熱門

相關新聞

下班吃鹹粥遇車禍　法官：算職災

下班吃鹹粥遇車禍　法官：算職災

台南一向是大家公認的美食之都，也因此「吃美食」就成了當地人不可或缺的日常之一。一名陳姓男子就在日前上完大夜班後，先到了當地市場吃鹹粥當做早餐，結果在回家的途中不幸發生車禍，事後在申請職災理賠時被勞保局打回票，讓他心生不滿一狀告上法院，最後法官以「吃鹹粥是台南人的小確幸」為由，判勞保局敗訴。

大冠鷲嘴喙腳爪疑遭虐血流不止

大冠鷲嘴喙腳爪疑遭虐血流不止

即／台南安全帽工廠火警　疏散49員工

即／台南安全帽工廠火警　疏散49員工

台南議會觀察聯盟說明議員評鑑方式

台南議會觀察聯盟說明議員評鑑方式

台南4區13日起停水44小時　2萬多戶受影響

台南4區13日起停水44小時　2萬多戶受影響

關鍵字：

台南修復混凝土古蹟西市場倉庫

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

名字「丨丨」怎麼唸？身分證遭疑造假

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

徐睿知遭爆把工作人員當狗！10霸道行徑

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

神預言311　未來人：中國2062已消失

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

楊晨熙分手後開砲了！曝和大飛年收差距

快訊／金正賢向徐玄道歉：我很後悔！親自上門求原諒

「很多人說你們要變有錢人了」　罹難者家屬揭善款真相

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面