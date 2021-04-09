人妻想分手小王抓狂！　嗆「讓妳死+裸照貼臉書」下場慘

▲桃園市黃姓男子於2020年5月間不滿已婚女友欲分手心生不滿，以簡訊揚言「要公布裸照在臉書」等語恐嚇。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子與已婚女子交往，後來女子有意分手求去，黃男竟心生不滿，去年5月間傳簡訊給女子揚言「要公布其裸照在臉書、一定要讓妳死」等語，後來還在女子臉書上散播「我是她外遇的男人、她玩弄我的感情…」讓女子好友多數人得以共見共聞，女子獲悉後憤而提告；黃男在偵訊時坦承犯行，桃檢偵結依恐嚇危害安全、加重誹謗等罪嫌將黃男提起公訴。

檢警調查，45歲的黃姓男子與已婚女子有婚外情，交往期間曾發生親密關係，後來女子欲斬斷這段不倫戀有意疏遠求去，黃男企圖挽回不成竟心生不滿，在去年5月4日下午4時許發簡訊「我現在就先叫人去找妳先生，妳耍我我一定會讓妳付出代價」、「我人已經在高速公路了，我一定要讓妳死」、「妳的裸照等等就公布在妳的臉書，還有我們視訊做愛，我會去找」，讓女子驚嚇不已。

後來，黃男在女子臉書帳號貼文「某某是個假女人、我是她外遇的男人、她玩弄我的感情…」等語，讓女子臉書帳號有人能共見共聞，以此貶抑女以之名譽，女子獲悉後報警提告。

檢警偵訊時，黃男坦承犯行不諱，女子則指證歷歷並提供黃男簡訊翻拍照片與臉書發文截圖等佐證，檢方審酌黃男犯行明確，偵結依恐嚇危害安全、加重誹謗罪嫌將黃男提起公訴。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►撞飛騎士裝熱心民眾還滅證...延遲送醫致死！無良3男被起訴

►約女網友回家「強行告白」 2度襲胸摸下身！她急逃他完蛋了

►影／黑幫「招生主任」21歲！開宮廟搞陣頭專揪中輟生 警一口氣掃14人