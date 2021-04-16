林佳龍下周卸任交通部長打包回台中　「先沉潛」下一步動向受矚

記者賴文萱／台北報導

台鐵太魯閣號出軌意外造成49死、218傷，交通部長林佳龍隨後請辭下台負責，政院也已批准辭呈，將於20日生效。事實上，林已趁上周末低調回部長室打包完行李，短期內暫無新的規劃，預計將先回台中沈潛一下。不過據幕僚轉述，林持續也在思考能為事故受衝擊的家庭多做些什麼。

▲408次太魯閣號出軌事件，林佳龍第一時間即請辭以示負責。（圖／記者林敬旻攝）



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林佳龍在太魯閣號事故後發生後，隨即前往現場慰問、勘查，但事故現場的慘烈心痛畫面也讓他內心受到很大衝擊。他在臉書對外公布要辭去交通部長一職時也曾表示，「我先是一個人，才是一個交通部長」，在現場，每個人都很努力，想為罹難者、罹難者家屬及生還者多做一點事，盼望了解真相，盼望不會再有這樣的悲劇發生。

雖然各界慰留聲持續，不過林佳龍心意已決，已趁上周末空檔低調回部長室打包行李，據幕僚透露，林短期內暫無新的規劃，預計將先回台中沈潛一下，但他持續也在思考能為事故受衝擊的家庭多做些什麼。

▲太魯閣號出軌事故衝擊林佳龍，辭官後仍將持續思考能為事故受衝擊的家庭多做些什麼。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍在就任交通部長後，處理過很多危機，除了要銜接處理普悠瑪號事故調查及台鐵總體檢問題，還包括南方澳大斷橋、華航機師罷工、長榮空服員罷工等大事件。另外，去年疫情爆發後，他也隨即展開防疫、紓困、振興等工作。

在政院批准辭呈後，林佳龍透過幕僚回應，感謝蘇院長的成全，也感謝各界的關心，相信各界的關心，都是希望台鐵更安全，並心繫因事故受創的家庭；卸任前，將全力推動台鐵花蓮和平段東正線軌道搶通及安全驗證、確立太魯閣408號列車事故罹難及受傷家屬撫卹協調及關懷照顧的機制、建立交通部內台鐵改革籌備準備工作小組等部務收尾工作。

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