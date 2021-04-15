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快訊／20日卸任交通部長！林佳龍首發聲：感謝成全　曝最後收尾工作

記者賴文萱／台北報導

台鐵太魯閣號意外造成49死、218傷，事發後交通部長林佳龍也宣布請辭負起政治責任，今（15）日行政院發言人羅秉成表示，考量到事故路段在20日前確定可以通車，院長蘇貞昌在與林佳龍溝通、和總統蔡英文報告後，批准林佳龍辭呈，辭職日於4月20日生效。

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍 臺灣鐵路管理局代理局長祁文中 柯建銘 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲408次太魯閣號出軌事件，林佳龍第一時間即請辭以示負責。（圖／記者屠惠剛攝）

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對此，交通部長林佳龍透過幕僚回應，感謝蘇院長的成全，也感謝各界的關心，相信各界的關心，都是希望台鐵更安全，並心繫因事故受創的家庭；卸任前，將全力推動台鐵花蓮和平段東正線軌道搶通及安全驗證、確立太魯閣408號列車事故罹難及受傷家屬撫卹協調及關懷照顧的機制、建立交通部內台鐵改革籌備準備工作小組等部務收尾工作。

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍 太魯閣號重大事件。（圖／記者屠惠剛攝）

▲政院批准林佳龍辭呈，辭職日於4月20日生效。（圖／記者屠惠剛攝）

據了解，考量到事故路段在20日前確定可以檢測完畢、通車，3場告別式也將在17日前陸續辦完，林佳龍選擇在在意外後續處理告一段落後，也就是20日離開交通部長職位；蘇貞昌也尊重林佳龍想法，辭職日於4月20日生效。蘇、林在達成共識後，蘇貞昌也在周三向總統報告此事。

蘇貞昌、林佳龍2人日前會面1個多小時，蘇貞昌感念林佳龍在事故發生時，一直都在現場，而這段期間，蘇也請交通部次長其他官員到院內討論台鐵改革的事情。

在前天的談話期中，林佳龍有報告，這段期間一直有跟工會保持聯繫，體認到工會對於台鐵內部改革也都是持正面的態度。有關台鐵改革，蘇貞昌也說向林佳龍說，會站在保護員工權益下確保改革比較平順。

蘇貞昌也感謝林佳龍擔任部長以來，一起處理很多危機，包括斷橋，華航機師罷工，紓困振興防疫工作，這些都很感謝他的幫忙。在4月20完成正式通車，所以部長才會說他大概希望20日准辭，院長也尊重他的意願，昨天也跟總統報告。

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