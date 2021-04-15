林佳龍20日卸任交通部長　接替人選王國材、林右昌呼聲最高

▲外界分析，交通部政務次長王國材、基隆市長林右昌接任交通部長一職呼聲高。（圖／ETtoday新聞雲合成）

記者賴文萱／台北報導

台鐵太魯閣號意外造成49死、218傷，行政院今（15）日宣布，交通部長林佳龍辭呈已由院長蘇貞昌批准，辭職日於4月20日生效。但誰來接任交通部長？外界分析，以有著「最佳工具人」、「鋼鐵人」稱號的交通部政務次長王國材，及基隆市長林右昌的呼聲最高。

林佳龍即將在20日卸任交通部長一職，後續接替人選備受外界關注，相關人士分析，若以專業角度考量，從2016年起就擔任交通部政次的王國材很有機會。

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▲王國材過去多次救火交通部業務，被稱是「最佳工具人」、「鋼鐵人」。（圖／記者邱顯燁攝）

王國材過去處理交通部業務，曾被稱讚是「最佳工具人」、「鋼鐵人」，是交通部最資深的次長，不只曾代理交通部長，也曾代理過中華郵政董事長、台灣港務公司董事長，還擔任中華航空事業發展基金會董事長，並兼任圓山飯店董事長。

外界分析，王國材過去學經歷為國立交通大學交通運輸研究所博士，若由他來接任，除了是交通專業出身，也已經很熟悉交通部相關業務，再加上他的身段柔軟，也經常展現高EQ，應可儘快推動台鐵改革，恢復旅客信心。

▲基隆市長林右昌也被點名可能接任交通部長一職。（圖／記者郭世賢翻攝）

被外界點名可能接任交通部長人選的還有基隆市長林右昌，相關人士認為，以政治角度來看，林佳龍的派系是正國會，林右昌也同屬正國會，若考量民進黨內派系平衡，林呼聲極高。再加上林右昌在基隆市長任內風評頗佳，過去也曾在2018年民進黨九合一選舉大敗時，扛下代理黨主席一職，其執政能力備受看好。

不過，過去被問及是否有可能入閣擔任交通部長時，林右昌當時回應表示，現在最重要的就是基隆市政工作，其他的事情還太遠，也不在規劃中。

▲政院批准林佳龍辭呈，辭職日於4月20日生效。（圖／記者屠惠剛攝）

在政院准辭後，林佳龍今透過幕僚回應，感謝蘇院長的成全，也感謝各界的關心，相信各界的關心，都是希望台鐵更安全，並心繫因事故受創的家庭；卸任前，將全力推動台鐵花蓮和平段東正線軌道搶通及安全驗證、確立太魯閣408號列車事故罹難及受傷家屬撫卹協調及關懷照顧的機制、建立交通部內台鐵改革籌備準備工作小組等部務收尾工作。

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