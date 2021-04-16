BBC熱門節目改播菲利浦死訊　觀眾罵爆！收11萬件投訴「史上最多」

▲菲利普親王9日與世長辭。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國菲利浦親王9日辭世的消息引發各界關注，當地媒體也進行大篇幅報導。但BBC臨時取消熱門烹飪比賽「廚神當道」等節目改播新聞特輯的決定引爆觀眾不滿，截至15日已收到近11萬份投訴，這也讓菲利浦親王辭世報導成為BBC史上最多人埋怨的節目。

綜合BBC等外媒報導，在BBC接獲菲利普親王（Prince Philip）死訊後調動節目表，熱門肥皂劇「東倫敦人」（EastEnders）及美食競賽節目「廚神當道」（MasterChef）被臨時取消，BBC 4頻道則是完全停播原定節目。BBC稱，菲利普親王辭世是引起國內外廣泛關注的重大事件。

但這也引發部分觀眾不滿，依據BBC公告，截至15日已收到10萬9741份與菲利普親王死訊報導有關的投訴，其中10萬4010份是在死後前3天收到。這也使得菲利普親王死訊報導成為BBC史上最多人埋怨的節目。

面對投訴，BBC表示，公司現已知悉部分觀眾不滿報導比重及調整節目對電視、廣播所造成的影響，但「我們不會在沒有經過仔細考慮的情況下做出改變，這些決定顯示作為國家廣播機構的BBC在國家重大時刻所扮演的角色，我們非常感謝所有反饋，也永遠會傾聽觀眾的聲音。」

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