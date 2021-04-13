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威廉王子聲明感謝「菲利普親王」為女王奉獻　哈利懷念祖父幽默

▲▼威廉與哈利王子，分別發生明懷念心目中的祖父菲利普親王。（圖／路透）

▲威廉與哈利王子，分別發聲明懷念心目中的祖父菲利普親王。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

英國威廉王子和弟弟哈利王子12日分別發表聲明悼念辭世的祖父菲利普親王，並強調他一生對女王與國家的奉獻。威廉說，祖父會希望王室成員繼續日常工作。返國奔喪的哈利則說，全英國會哀傷懷念祖父。

▲▼菲利普親王與世長辭。（圖／路透社）

▲威廉王子心目中的菲利普親王，是一位「非凡的男性」。（圖／路透社）

女王長孫暨英國王位第二順位繼承人威廉王子（Prince William）在推特上發表聲明表示，「祖父的近百年的人生，幾乎是藉由付出來定義，他為國家和大英國協付出、也為他的妻子也就是女王付出，當然也為我們的家庭付出」。

威廉王子說， 「我的祖父是位非凡男性，並屬於一個非凡世代」會繼續以祖父為榜樣，持續旅行王室工作。

哈利王子（Prince Harry ）則在聲明中懷念祖父，是一個善於付出、重視榮譽而且幽默風趣的人，他總是非常率真，而且相當機敏銳智，也因此他總是有著能夠吸引人的獨特魅力。

▲▼菲利普親王,哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子心目中的菲利普親王，是一位烤肉達人、搞笑大師。（圖／達志影像／美聯社）

哈利王子強調，歷史會銘記他是一位君主、一位軍人、一位親王和一位公爵，但是在他的心目當中，祖父是一位烤肉達人、搞笑大師、和一位厚臉皮的傢伙，直到生命的最後。

哈利王子說，「雖然我還想繼續說下去，但我知道，這時候他會手上拿著啤酒、對我們所有人說，『噢，繼續幹活吧！』所以，說到這裡，謝謝祖父的付出、你對祖母的奉獻，以及你總是做自己。」

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