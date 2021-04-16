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捕捉花蓮美景一瞬間！邱福興攝影個展　金牌獎作品取鏡難得

▲「狂流撈捕魚苗」作品以空拍機利用慢快門，捕捉台灣漁民特殊的捕魚方式，獲得國際攝影比賽金牌獎。（圖／花蓮市公所提供，下同）

「狂流撈捕魚苗」作品以空拍機利用慢快門，捕捉台灣漁民特殊的捕魚方式，獲得國際攝影比賽金牌獎。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣攝影學會榮譽理事長邱福興個人攝影展「凝望-我的故鄉」，即日起於花蓮市民藝廊展書，共展出32件攝影作品，呈現山水風景、人文風情、自然生態及抽象創作的多元樣貌，值得民眾前來觀賞，也歡迎喜愛藝文活動的鄉親朋友共襄盛舉。

「凝望-我的故鄉」15日舉辦開幕，這次作品主題以花東的風景攝影為主，有花東縱谷的稻浪、花蓮港東堤拍攝的颱風巨浪等，呈現花蓮在地人文地景。其中最特別的是一幅「狂流撈捕魚苗」，邱福興以空拍機利用慢快門，捕捉到台灣漁民特殊的捕魚方式，邱福興說，為了拍照，必須觀察潮汐、水流、月光等，取鏡難能可貴，更獲得2020年國際攝影比賽金牌獎，展期結束後邱福興也會將此作品致贈給市長魏嘉賢。

▲「狂流撈捕魚苗」作品以空拍機利用慢快門，捕捉台灣漁民特殊的捕魚方式，獲得國際攝影比賽金牌獎。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼32件攝影作品，呈現山水風景、人文風情、自然生態及抽象創作的多元樣貌。

魏嘉賢肯定其對攝影的堅持與獨特美感，用鏡頭捕捉花蓮美景。他表示，每張照片都是邱理事長跋山涉水、上山下海創作而來，令人感動。花蓮市公所致力推動藝文發展，規劃「市民藝廊」給予各社團朋友作為展出藝文作品的空間，鼓勵花蓮藝文創作者來做展出，讓大家感受到本所對於藝文推廣的用心與行動力。

▲「狂流撈捕魚苗」作品以空拍機利用慢快門，捕捉台灣漁民特殊的捕魚方式，獲得國際攝影比賽金牌獎。（圖／花蓮市公所提供，下同）

邱福興表示，「凝望-我的故鄉」是這次展覽的主題，從他的視角拍出他心目中故鄉-花蓮，包括在花蓮市取景的「狂流撈捕魚苗」，以及在108年颱風來臨前，花蓮港東堤燈塔讓大浪淹沒的情境，還有從楓林步道拍攝閃電、在合歡山拍攝雪景、在富里及玉里蹲點拍攝火車、花海及星軌，也展出使用空拍機俯瞰縱谷美景的創作。

為了補捉精彩的瞬間，邱福興說，常於清晨出門尋找攝影題材，定點駐足數小時，甚至數天、數月，不停地拍，可能數千張照片中才有一張滿意的作品，過程雖然辛苦，對他來說，每次看見最後的作品完美呈現出縣，所有的辛勞都值得了！

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