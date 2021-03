日系平價服裝品牌GU率先於日本推出的彩妝支線「#4me by GU」,從去年底放話將降臨台灣到現在,讓少女們等得好苦,近日GU終於宣布「#4me by GU」彩妝系列將在3月26日於台南南紡購物中心搶先開賣、3月29日起指定門市和網路同步販售。正宗日本製造的「#4me by GU」秉持一貫平價,只要390元起就能輕鬆跟上日妞的腳步!