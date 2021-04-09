家齊高中歡慶97週年慶　拍鳥俱樂部展出38幅生態保育攝影作品

▲家齊高中歡慶97週年慶，邀請拍鳥俱樂部，展出38幅生態保育攝影作品，展現台灣特有鳥種與在地生態之美。（圖／拍鳥俱樂部提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市家齊高中9日歡慶97週年，今年系列活動以「環境永續，無塑生活」為主軸，邀請長期關懷生態保育的拍鳥俱樂部，展出38幅生態保育攝影作品，展現台灣特有鳥種與在地生態之美。

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校方除積極參與環境永續「肥皂零垃圾」計畫，引導師生在日常生活中，實踐永續循環概念，家齊高中校長陳韻如表示，將10日辦理「無塑暨禁用紙類容器園遊會」，以免除攤位費用的方式，鼓勵完全落實「無塑暨禁用一次性餐具」的班級師生。

陳韻如表示，呼應教育部及聯合國SDGs指標，推動永續校園計畫，今年特別結合校慶系列活動大力推廣，邀約長期關懷生態保育的拍鳥俱樂部，展出38幅生態保育攝影作品，讓全校師生經由生態攝影，認識鳥類的特性以及棲息地維護的重要性，並透過年度園遊會推廣改變一次性餐具的使用慣習，實踐無塑生活理念。

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷說，這次移展家齊高中藝廊的38幅作品，都是由國內知名鳥類生態攝影家拍攝，每一幅作品都有感人的精采故事；其中，成大醫院副院長吳俊明的「夕陽黑琵」，是長時間耐心等候的成果；另一幅編號A20來台度冬的東方白鸛更登上了韓國KBS電視台。

擁有全國最多鳥類生態攝影家的拍鳥俱樂部，9日在家齊高中藝廊辦理開幕茶會，包括台南市生態保育學會執行秘書陳淑貞等各界人士都參與，展出的作品以台灣特有鳥種為主，讓民眾藉由生態攝影家的鏡頭，喚起愛護生態、愛惜台灣土地之心。



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