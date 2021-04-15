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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬政府會晤美方友人「下一站見蔡英文」　陳以信：民進黨從未感謝

▲▼陳以信受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲陳以信受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭羽耘／台北報導

美國總統拜登派美國前參議員陶德組成非官方代表團訪台，將密集拜訪政府高層，國民黨主席江啟臣稱，民進黨執政後，美方訪台多次都未安排拜訪在野黨，「民進黨跟外交部太小鼻子、小眼睛」。對此，國民黨立委陳以信批評，外交部大小眼是事實，蔡政府上台後重要外賓來台，向來都是跳過國民黨。

美方訪台多次都未安排拜訪在野黨，陳以信在臉書列舉，上次帛琉總統來台如此、美國衛生部長來台如此，且美國國務次卿來台也是如此，過去幾年案例更多。他認為，江主席批民進黨只是剛好而已。

曾任總統府發言人的陳以信說，過去馬政府時期，幾乎所有美方友人來台，見過前總統馬英九後，下一站就是去見民進黨主席，現今總統蔡英文不知道接過多少這種團，民進黨從來也沒一句謝謝。

陳以信批評，現在民進黨執政就大小眼，美方友人來就自己見就好，都不用主動安排見國民黨，眼裡更沒有其他在野黨， 請民進黨捫心自問，這幾年哪次請過國民黨？民進黨竟然這麼大聲，那下次外國友人再來，敢不敢保證一定安排也見國民黨？

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關鍵字：

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