逛百貨公司　櫃姐曝經驗「決定結婚1關鍵」！過來人點頭：很重要

▲示意圖。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多父母都希望自己的女兒可以嫁到好人家，過上好生活不用吃苦，一名女網友表示，跟媽媽到百貨公司逛街，和櫃姐聊到關於另一半的話題，結果對方竟說，如果男方的家沒有以原生家庭好的話，就不一定要走到結婚，交往就好，媽媽聽完後也在一旁附和，想知道大家對這句話的看法，因此PO文詢問。

女網友在Dcard上發文，日前和媽媽到百貨公司逛街，因緣際會下跟櫃姐閒聊起來，談到男朋友的事情，櫃姐便以過來人的身份建議，「如果對方的家庭沒有比妳的原生家庭好的話，就不一定要跟他結婚，就交往就好了，沒有非要結婚的必要！」媽媽聽完後，也在一旁點頭附和。

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所謂的好可能是指財力，或是跟男方家庭相處的狀況，他透露，跟男友已經有結婚的打算，並沒有因為聽完這段話而動搖，「只是之前決定要結婚前的確有因為經濟問題掙扎過，但我之後就抱著兩個人攜手努力，為未來打拼的共識決定一起走下去」，也好奇大家的想法是什麼。

▲很多人認為婆媳之間的問題很重要。（示意圖／CFP）

對此，不少人都認為這段話很有道理，「兩個人在一起生活品質反而沒有提升，那幹嘛結婚受苦？愛沒辦法戰勝經濟壓力的」、「婆家人很爛的話，住一起，我不信妳能為愛一直犧牲，櫃姊講得沒錯，比原生家庭好不一定指財力，婆家也很重要，婆家一直反對，從中阻撓，再多的愛都會吹了」、「已婚的我認同」。

但也有人支持他勇敢追愛，「我蠻認同櫃姐說的欸，不過如果妳有把握對方是潛力股，就衝吧」、「基本上同意，但還是要看個人選擇。假設，雙方家庭沒惡習沒特別負債，有自住宅，長輩有養老準備，坦白說我覺得還好」、「我覺得另一半是不是神隊友太重要，只要是好隊友，什麼困難都能一起解決」。