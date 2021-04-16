采子認曖昧何孟遠！4人連環爆「邱鋒澤被綠了」：IG有親密照

▲邱鋒澤、采子曾被爆同居。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

創作歌手采子原以清新形象受到喜愛，未料近日被爆跟好友荳荳的男友何孟遠搞曖昧，瞬間成為眾矢之的。荳荳昨晚在IG發長文說明整件事的來龍去脈，其中提到「你告訴我『...他們的關係也很複雜...』。」因而引來網友猜測采子是否原先就有和其他人交往；Dcard上就瘋傳5則留言，直指邱鋒澤就是那個人。不過，網友在Dcard上瘋傳的爆料內容，至截稿前尚未取得本人回應。

何孟遠遭爆劈腿女友荳荳，和同為《全明星運動會2》成員的采子搞曖昧。正宮荳荳昨晚就在IG上發長文聲明，表示何孟遠、采子謊話連篇；其中，她提到自己曾詢問何孟遠為何不直接分手，「你告訴我『...他們的關係也很複雜...』，所以她現在也無法處理她的感情問題。」

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▲▼有4人爆料邱鋒澤和采子真的有交往。（圖／翻攝自Dcard，下同）

而荳荳說的這段話，也引來網友瘋狂猜測，好奇采子是否同時也和其他人交往；Dcard上就瘋傳好幾則留言，直指和采子交往的人就是邱鋒澤。

留言內容分別寫道，「我男友是高雄某衣服店的員工，之前看過采跟邱來買內衣」、「心疼鋒澤，他跟采子是真的有在交往啊，身邊朋友、電視台工作人員、長官什麼的早都知道」、「我男友的朋友是采的某任前男友，她跟邱確實是在一起哦！她在IG小帳有發過親密合照」。

其中還有一名女網友自稱是采子朋友的表妹，曾在采子的IG小帳看過與邱鋒澤的親密合照，「我表姊是采的閨蜜，她老闆確實就是她的男友，當初表姊也有給我看她跟老闆親密合照（她發在小帳）」、「我沒有要傷害邱（鋒澤），我只是說出事實。表姊保護她的朋友（采子），所以也不可能讓我拍照，只是因為覺得有朋友跟明星交往很酷，所以跟我分享而已」。

內容曝光後，有網友心疼說道，「如果是真的，那鋒澤真的很傷耶，還是看新聞才知道自己被綠了。」不過，網友在Dcard上瘋傳的爆料內容，至截稿前尚未取得本人回應。