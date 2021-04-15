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甜美正妹「爽嫁黑人球員」被酸爆！老公身世挖出　網一面倒祝福

▲▼黑人混血球員和中國美艷嬌妻上海大婚。（圖／翻攝自微博）

▲黑人混血球員迎娶上海女孩。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸職業足球俱樂部上海申花黑人球員艾迪•弗朗西斯3月結婚，從社交媒體曝光的婚紗照中，這位31歲的球員身穿西裝俊朗帥氣，而他的中國妻子則穿著唯美的婚紗，顏值也相當出眾，兩人可謂男才女貌，十分般配，不過卻遭到不少網友的嘲諷，「是不是準備二婚三婚呢？」

3月13日，混血球員艾迪•弗朗西斯迎娶甜美的中國嬌妻，他憑藉良好的身體條件以及優異的足球天賦，深受上海球迷喜愛。

這次他迎娶的新娘是上海女孩，長得膚白貌美，身材也非常高挑。兩人的差異迅速成為網友矚目的焦點，同時受到外界的一些議論。

▲▼黑人混血球員和中國美艷嬌妻上海大婚。（圖／翻攝自微博）

▲女孩外形甜美。（圖／翻攝自微博）

據悉，艾迪·弗朗西斯的爸爸是非洲坦尚尼亞人，媽媽是中國人。有傳聞稱，艾迪的父親在兒子3歲時就回到非洲，之後就杳無音訊，他是由母親一手養大。

艾迪的媽媽是上海人，在上海造紙廠工作，當時結識了一個坦尚尼亞留學生，之後就結了婚。但是，丈夫之後不久便回國。艾迪說，他很小時去過一次非洲，對非洲沒什麼印象，也沒有感情。

▲▼黑人混血球員和中國美艷嬌妻上海大婚。（圖／翻攝自微博）

▲婚禮現場。（圖／翻攝自微博）

他一直以自己是正宗的上海人而自豪，他會講一口非常流利的上海話。他從小就在上海踢球，對於自己的黑皮膚一度很自卑，他討厭別人喊他「黑人」。

如今艾迪已經是中超非常有名的球員，年薪達到百萬人民幣。對於這次婚禮，他並不希望太張揚，因為擔心老婆會受到外界的爭議，他表示，希望球迷關注的是自己的球技，而不是個人私生活。

對此，許多網友也紛紛護航這對新人，「人家一個土生土長中國人，評論在這歧視」、「恭喜新娘！嫁給了愛情！」、「這新娘太好看了吧，酸了，羨慕艾迪」。

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